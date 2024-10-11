Литовский «шакал» у границ Беларуси

С 7 по 16 октября в Литве будут проводиться международные мероприятия оперативной боевой подготовки в рамках НАТО – учения «Железный волк – 2024-II». Кроме литовских военных, в мероприятии примут участие представители Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

Маневры будут проходить на полигоне Пабраде, который расположен в 15 км от границы с Беларусью. Заявленое количество участников более 3,2 тыс. военнослужащих альянса и 700 ед. военной техники.

В ходе учений будет отрабатываться планирование и проведение наступательных и оборонительных операций, а также вопросы взаимодействия между подразделениями.

Напомним, что маневры серии «Железный волк» проводятся ежегодно весной и осенью с целью подготовки подразделений, входящих в состав мотопехотной бригады «Железный волк», во взаимодействии с боевой группой расширенного передового присутствия НАТО в Литве.

Вместе с тем, прибалтийский лимитроф стремится выйти в лидеры не только по тратам на вооружение, но и по количеству мероприятий ОБП. Отметим, что не успевают завершится одни, как начинаются следующие.

Так, в последнюю неделю сентября на основных литовских полигонах Пабраде, Кайряй и Казлу-Руда проходили МНУ подразделений огневой поддержки «Огненный гром 2024». Участвовали артиллерийские подразделения СВ ВС Литвы, подразделение 82-го артполка ВС США, а также к учениям привлекались силы и средства из состава боевой группой расширенного передового присутствия НАТО.

Военные альянса отрабатывали выполнение задач по ведению огня с закрытых позиций и взаимодействию между подразделениями огневой поддержки союзников.

В свою очередь, накануне, с 5 по 6 октября в Алитусском районе проходили тактические учения «Осенний стрелок 2024», организованные Союзом стрелков Литвы, целью которых являлось отработать защиту критических объектов инфраструктуры.

Таким образом, как мы говорили ранее, НАТО уделяет особое внимание тренировке аборигенов, но балтийский плацдарм не может рассматриваться по своим стратегическим возможностям направлением главного удара альянса. В то время как существует большая вероятность, что конфликт начнется именно с Прибалтики.

Николай Крылов