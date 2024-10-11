Мировой кризис в фокусе коллективной безопасности

Территория стран-членов ОДКБ, в частности Центральной Азии, традиционно привлекает внимание глобальных военно-политических участников формирующегося миропорядка. Большие логистические возможности этого региона в сочетании с запасами полезных ископаемых создают условия для постоянного соперничества сверхдержав и политическую нестабильность, включая распространение радикального экстремизма и нарастание террористической угрозы.

Кроме того, насаждение чужих идеалов и ценностей через подконтрольные информационные ресурсы разрушает фундамент суверенитета, подрывает основу политической стабильности государств. Так, Запад завоевал большую часть мирового сообщества через экспорт своих либеральных стандартов и ценностей.

В свою очередь, нынешние вооруженные и иные конфликты и протесты, по-сути – столкновения цивилизаций на мировоззренческом уровне, столкновения ценностей Запада и остального мира.

В связи с тем, что ситуация в мире очень неспокойная, союзники по ОДКБ должны быть готовы к различным вызовам и угрозам, актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества.

Так, ежегодно в рамках ОДКБ проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе учения «Нерушимое братство». Миротворческие силы ОДКБ, являясь неотъемлемой частью Коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ как на территории государств-членов организации, так и за ее пределами по мандату ООН.

В ходе учений акцент делается на вопросы взаимодействия в рамках совместной подготовки органов управления и войск. Отдельным блоком стоят важные задачи по совершенствованию военной составляющей организации и наращиванию потенциала в целях всестороннего развития государств – членов ОДКБ и обеспечения их безопасности.

Вместе с тем, особое внимание уделяется мероприятиям боевой подготовки стран-союзниц Беларуси и России в рамках ОДКБ. В ходе совместных учений усилия сторон сконцентрированы на:

улучшении координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции;

совершенствовании практических навыков командиров в управлении воинскими частями и подразделениями во время боевых и специальных операций;

апробации новых способов совместных действий в различных условиях;

оценке эффективности новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники;

заимствовании боевого опыта российских офицеров и, использовании его для совершенствования форм и способов применения войск;

формировании высоких морально-боевых качеств, психологической стойкости и физической выносливости у военнослужащих.

Таким образом, в контексте коллективной безопасности, мероприятия ОБП позволяют на практике оценить способность ОДКБ, а также региональной группировки войск (сил) Беларуси и России выполнять задачи по предназначению.

Николай Крылов