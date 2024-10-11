Европа взяла «курс на войну»

Европейские страны-члены НАТО небывалыми темпами наращивают военные расходы. На фоне попыток ЕС изыскать достаточно средств, оружия и боеприпасов для поставок на Украину, милитаризация европейских стран выглядит не менее впечатляюще.

Притом, следует отметить, что основные закупки товаров военного назначения происходят за рубежом, из которых две трети приходится на США. Отдельные государства тратят практически весь свой военный бюджет на покупку американского «железа». В частности, в лидерах Нидерланды, у которых 95% военных расходов уходит в карман заокеанских оборонных гигантов, далее идут Норвегия – 83%, Британия – 77% и Италия – 72%.

В результате, 2024 год может стать рекордным и объем продаж вооружений из США может достичь рекордных 100 млрд. долл. с ростом в 40 % относительно прошлогодних показателей. В Пентагоне не скрывают, что интерес к американскому военпрому возрос после начала СВО на Украине.

Подобная европейская политика, связанная с увеличением оборонных расходов, которые по большей части «оседают» в США, ведет к недофинансированию других важных секторов экономики и замедляет ее рост. Таковы выводы официального отчета о конкурентоспособности европейской экономики, представленном в сентябре т.г. экс-главой Европейского ЦБ Марио Драги.

Также он определяет проблемы, с которыми столкнулся ЕС в условиях нарастающего геополитического соперничества, среди которых замедление роста производительности, недостаток инвестиций, нехватка квалифицированной рабочей силы, высокие цены на энергоносители. В результате по разным экономическим показателям, например, по росту ВВП между ЕС и Штатами образовался большой разрыв. В расчете на душу населения реальный доход в США в два раза превысил этот показатель по ЕС. Подчеркнем, что европейцы заплатили за это снижением уровня жизни.

В целом Драги дает понять, к чему приведет Европу продолжение такой политики. В докладе указывается, что без динамичного экономического роста ЕС придётся отказаться от части климатических и технологических программ, планов играть независимую роль в мире и одновременно сохранять свою социальную модель.

Таким образом, милитаризм еврочиновников способствует усилению гонки вооружений и одновременно ведет к утрате ЕС суверенитета в отношении проводимой политики США и, более того, противоречит национальным интересам европейских стран.

Сергей Острына