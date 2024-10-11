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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Балтийский плацдарм: ставка на море

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Источник изображения: belvpo.com

С принятием Прибалтики в НАТО альянс наиболее близко подобрался к центрам принятия решений в России. На территории лимитрофов стали интенсивно проводиться военные маневры с легендами в духе «ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» или «подавления восстания русских жителей Прибалтики». Но так было раньше, теперь об «угрозе с Востока» в ходе мероприятий ОБП говорят, не скрываясь, завуалированы лишь истинные цели и задачи. Еще раз подчеркнем, что они отнюдь не оборонительные.

Если рассматривать балтийский плацдарм для реализации Западом своих агрессивных намерений, то необходимо отметить, что в НАТО ему уделяют особое внимание. Это связано с тем, что мы говорим альянс, подразумеваем США, не воюет без создания на ТВД (регионе, направлении) численного превосходства, что вполне логично с военной точки зрения. Кроме того, для ввода сухопутной группировки должно быть завоевано превосходство в воздухе, космосе, на море и в киберпространстве. В свою очередь, в Прибалтике стратеги альянса особое внимание уделяют ВВС, но далеко не приоритетное. Без логистики невозможно осуществить перегруппировку войск (сил) и сосредоточить их на избранном направлении.

В частности, это отрабатывалось ходе крупнейших маневров НАТО «Стойкий защитник-24». Одной из основных задач которых являлось проработка оперативной переброски войск с Западной Европы в Польшу и Прибалтику.

Но подкачала ненадежная логистика в лимитрофах. Оставшаяся в наследство от СССР железнодорожная колея ограничивает оперативность и маневренность войск. Пресловутая Rail Baltica, проект, зачатый еще на заре вступления Прибалтики в «дружную европейскую семью», превратился в «мертворожденное дитя». ЕС отказывается финансировать этот откровенно военный проект, а в НАТО не хотят строить прибалтам пути сообщения – это не их задача. Поэтому сухопутная логистика в регионе вызывает много нареканий. Более того, доставка автомобильным транспортом большого количества военного имущества, личного состава и ВВСТ является признаком непосредственной подготовки к военным действиям и требует от противоположной стороны упреждающих действий.

Переброска по воздуху связана с рисками обусловленными ограниченностью территорий. Практически все аэродромы/аэропорты стран Балтии находятся в пределах досягаемости средств поражения, а своего «Жешува» поблизости нет.

Остаются морские пути сообщения, которые и являются приоритетными для военачальников альянса.

Так, в сентябре т.г. в Литве прошли многонациональные учения «Северные берега-2024». В них принимали участие военнослужащие из подразделений ВМС, сухопутных войск и специального назначения ВС Германии, Бельгии, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США.

В ходе маневров экипажи отточили навыки тактического маневрирования кораблей, противовоздушной обороны, порядка тактической связи, подводного и надводного боя. Осуществлялось также обеспечение непрямой огневой поддержки путем стрельбы по береговым целям.

Отметим, эти учения ежегодные и войска альянса активно готовят к баталиям свою морскую составляющую.

Кроме того, морским транспортом можно скрытно перебросить на балтийский плацдарм, например, 82-ю вдд в полном составе или экспедиционный корпус. Здесь альянсу на руку ограниченность территории, поскольку от порта выгрузки до границ Союзного государства путь не превышает полусуточного марша. Следовательно возможен эффект неожиданности.

Опыт российско-украинского конфликта показывает, что корабль в море «живет» чуть дольше, чем танк в зоне СВО. Вместе с тем, мелководная прибрежная линия удобная для проведения десантных операций, но не для подхода крупных транспортов, что в свою очередь, ставит под угрозу всестороннее обеспечение ударной группировки НАТО в Прибалтике. Поэтому, с большой долей вероятности, балтийский плацдарм не рассматривается альянсом в качестве направления главного удара и ему отведена второстепенная роль.

Таким образом, сосредоточив основные усилия наших средств огневого поражения на таких объектах как военно-морские базы Клайпеда, Рига, Таллин, а также авиабазам Шауляй, Зокняй, Лиелварде и Эмари и железнодорожному узлу в районе Сувалок можно значительно снизить наступательные возможности противника. Так же под удар попадают военные полигоны и места дислокации прокси-сил, в виде боевиков белорусских националистических военизированных формирований, проходящих подготовку в Литве, которых Запад планирует применять для совершения террористических актов в Беларуси.

Николай Крылов

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