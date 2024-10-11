Гонка военных бюджетов в Восточной Европе и кто следующий за «последним украинцем»

Однажды, выбрав в угоду своим европейским и заокеанским хозяевам курс на милитаризацию, руководство стран Балтии и Польши уверенно движется в заданном направлении. Практически в ежедневном формате Варшава, Вильнюс, Рига и Таллинн рапортуют о наращивании военного потенциала. С самого начала года оттуда слышны заявления о повышении расходов «на оборону».

Не далее как 1 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил направление 4,2% ВВП страны в текущем году на военные расходы. В 2025-м же, по словам министра, данный показатель вырастет до 4,7% ВВП, которые пойдут на армию и покупку вооружений.

Чуть раньше президент Литвы Гитанас Науседа также объявил о своих предпочтениях в выделении средств на оборону. «Мое предпочтение состоит в том, чтобы мы не опускались ниже 3% ВВП и, если возможно, увеличили его как минимум до 3,5% в год», – заявил Науседа после встречи с правлением Сейма. Следует заметить, что в этом году, с учетом дополнительных средств, оборонный бюджет Литвы уже достиг примерно 3,2% ВВП. Со своей стороны глава минобороны Латвии Андрис Спрудс заверил всех, что Латвия в текущем году доведёт объем расходов на оборону до 3% ВВП страны.

Непредвзятые эксперты давно уже отмечают, что стремление польских и прибалтийских политиков «вооружить до зубов» свои страны, в действительности не имеет ничего общего с желанием повысить обороноспособность этих государств. При этом называется несколько вполне реальных побудительных мотивов данного процесса.

Первый из них – это демонстрация польскими и прибалтийскими чиновниками от политики преданности своим сюзеренам в расчёте на получение различных преференций лично для каждого политфункционера. Например, тёплое местечко в евроструктурах или НАТО. Кая Каллас – самый свежий тому пример.

Второй – это то, что закупка вооружений, развитие военной инфраструктуры и развертывание иностранных контингентов на национальных территориях – это, как известно, большие финансовые вливания от ЕС и НАТО, и, следовательно, весьма осязаемая возможность для причастных пополнить свой карман. Причём данное обстоятельство давно уже не секрет для простых обывателей из Польши и стран Балтии.

Здесь показательна реакция подавляющего большинства населения Литвы на обещание министра обороны Лауринаса Кащюнаса, данное им в начале сентября, – направить на дальнейшее оснащение рубежей страны сооружениями типа «зубы дракона» свыше 4 миллионов евро до конца этого года и ещё 600 миллионов – в течение следующего десятилетия. «Неиссякаемый источник для хищений» и «Жаль, остановить это некому», – таков был лейтмотив комментариев в соцсетях.

Существует и третья причина, которая, в отличие от остальных, скрыта не только от основной массы населения Польши и прибалтийских республик, но и, вполне возможно, от их руководства. Всё потому, что в данном случае она обусловлена исключительно интересами Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Рассматривать её следует как минимум с двух ракурсов. Итак, с одной стороны, милитаризация Польши и стран Балтии является ничем иным как заблаговременной подготовкой их к войне (Вашингтон уже определил противника – в своих интересах). При этом растущие расходы «на оборону» перенапрягают экономику этих стран, а значит, вынуждают правительства искать дополнительные деньги. Например, уже сейчас министерство финансов Литвы предлагает ввести специальный «оборонный» налог: общий на прибыль – в размере до 16% и отдельный для малого бизнеса – до 6%. А еще поднять акцизы и НДС на топливо и вдобавок учредить десятипроцентный сбор по договорам страхования. В Латвии также активно обсуждают необходимость введения своего налога на оборону, чтобы достичь заявленных 3% от ВВП. В эстонском Рийгикогу уже внедрили «налог на безопасность» – трехкомпонентный, включающий повышение налога с оборота для бизнесменов, подоходного налога для физических лиц и налога на прибыль предприятий. Очевидно, что подобные «непопулярные» меры целенаправленно ухудшают благосостояние населения.

Теперь нужно взглянуть на рассматриваемый побудительный мотив с другого ракурса.

Успехи российских группировок войск в зоне СВО позволяют уже сегодня рассмотреть тот горизонт, где находится «последний украинец», до которого хозяева Зеленского обязали его воевать. Следовательно, не за горами тот день, когда англосаксонским кукловодам потребуется новое «пушечное мясо» – они-то конфликт не собираются заканчивать. Вот и получается, что сейчас мы можем наблюдать процесс превращения простых поляков, литовцев, латышей и эстонцев в «свежее пушечное мясо». У инициаторов данного процесса расчёт явно на то, что добившись «обнищания масс», они заставят польских и прибалтийских граждан от безысходности рассматривать службу в армии, почти как единственный способ получения средств для обеспечения своих семей. Пополнив таким образом национальные вооружённые силы своих вассалов, заокеанским хозяевам останется только решить проблему «casus belli». Впрочем, для них это никогда не было проблемой.

Владимир Вуячич