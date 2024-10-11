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Исследователи изучили потенциал добычи титана на Луне

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Иллюстрация добывающего комплекса на поверхности Луны
Иллюстрация добывающего комплекса на поверхности Луны в восточной части Моря Ясности.
Источник изображения: NASA / Pat Rawlings

Добыча титана на Луне может составлять около 500 килотонн в год

Исследователи из Уппсальского университет в Финляндии (Uppsala University) изучили потенциал добычи титана на Луне и пришли к выводу, что это может быть перспективным направлением для обеспечения экономики Земли этим ценным материалом. Титан является девятым по распространённости элементом во Вселенной и в изобилии присутствует на Луне, особенно в минерале ильмените, который составляет до 20% объёма некоторых пород в Море Спокойствия.

Авторы исследования, опубликованного в журнале European Geologist, Рено Мерль, Микаэль Хёк, Валентин Тролль и Александр Гиглинг, провели анализ потенциального выхода рудника в этом регионе и сравнили его с рудником Телнес в Норвегии, одним из самых производительных в мире. Они обнаружили, что потенциальная скорость добычи титана на Луне может составлять около 500 килотонн в год, что составляет примерно 2/3 объема добычи Телнеса.

Однако, чтобы добиться этого уровня добычи, потребуется до 20 лет, и авторы признают, что технологии и использование материалов могут измениться за это время. Кроме того, рудники на Земле могут быстро нарастить объёмы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос на титан.

Но добыча титана на Луне имеет дополнительное преимущество — разбивание ильменита для высвобождения титана также высвобождает кислород, который необходим для всего, — от ракетного топлива до пригодного для дыхания воздуха. Таким образом, вместо того, чтобы искать конкретно титан, ранние попытки добычи на Луне могут сосредоточиться на кислороде, содержащемся в ильмените, и производить титан как побочный продукт.

Авторы также отметили, что для эксплуатации шахты на Луне потребуется большой экскаватор и шесть больших самосвалов, которые необходимо отправить на Луну, что потребует более 40 запусков Saturn V. Кроме того, оборудование необходимо снабжать энергией, что можно обеспечить за счёт комбинации солнечной и ядерной энергии.

В целом, исследование показывает, что добыча титана на Луне может быть перспективным направлением, но требует значительных инвестиций и технологических достижений. Как отметили авторы, сомнительно, что подобный проект будет реализован в ближайшие 10 лет, но технологии будут продолжать развиваться. Остаётся только подождать, когда будет добыта первая партия титана с Луны и где этот материал окажется наиболее полезным, когда это произойдёт.

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Норвегия
Финляндия
Продукция
Saturn V
Проекты
Луна
Ядерный щит
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