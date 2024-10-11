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Владимир Путин дал старт производству LADA Aura

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LADA Aura
LADA Aura.
Источник изображения: АВТОВАЗ

Автомобиль бизнес-класса разработан с учетом российских климатических условий и отличается повышенным уровнем комфорта

На главном конвейере АВТОВАЗа началось серийное производство новой модели — бизнес-седана LADA Aura. Символический старт сборке дал президент России Владимир Владимирович Путин, находившийся на прямой связи с Волжским автозаводом.

«Сегодня мы начинаем серийное производство новой модели — седана бизнес-класса LADA Aura. Владимир Владимирович, вы уже имели возможность лично, за рулем опробовать этот автомобиль в июле. И вот, спустя два с половиной месяца, Aura уже на конвейере. По многим характеристикам машина превосходит зарубежные аналоги. Ее покупателями станут не только частные клиенты — автомобиль отлично подойдет для корпоративных парков, служб такси, а также для государственных структур и госкомпаний», — подчеркнул президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

«Поздравляю вас и весь коллектив АВТОВАЗа. Хочу обратиться к представителям трудового коллектива и поблагодарить за работу и профессионализм. Безо всякого преувеличения, машина мне понравилась: хорошо управляется, обзор хороший, двигатель достаточно мощный. Все по-современному», — отметил Владимир Путин.

Aura — автомобиль нового для LADA класса. Он сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D и ориентирован прежде всего на пассажиров, их комфорт и статус. Бизнес-седан LADA Aura отличается от базового седана LADA Vesta увеличенным проемом задней двери и повышенным уровнем комфорта.

Расстояние от передних кресел до заднего сиденья увеличено на 25 см, что обеспечивает лучший в классе показатель пространства для пассажиров. Увеличение проема задней двери также увеличило длину базы, что положительно сказывается на комфорте движения. Повышенное удобство для пассажиров заднего сиденья обеспечивается не только дополнительным пространством в салоне, но и специальными настройками подвески и усиленной звукоизоляцией.

На LADA Aura применяется кожаная обивка салона, при этом предусмотрено два варианта цветовой гаммы: в черном и светло-сером тоне. Премиальность автомобиля подчеркивают уникальный дизайн боковины кузова, литые диски нового дизайна и увеличенной размерности.

LADA Aura разработана с учетом российских климатических условий, поэтому имеет высокий клиренс (176 мм), подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. Автомобиль оснащается мотором 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

LADA Aura предназначена для корпоративных парков, такси бизнес-класса, служебных автопарков муниципальных, региональных и федеральных органов власти. Автомобили из предсерийной партии уже эксплуатируются в Министерстве финансов РФ, у отдельных сенаторов и губернаторов, правительстве Самарской области. LADA Aura обслуживали гостей Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года.

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Минфин РФ
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Путин Владимир
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