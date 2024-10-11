В России показали тренажеры механиков-водителей «Ярсов»

МО: в Серпуховском филиале академии РВСН показали тренажеры водителей «Ярсов»

Тренажеры механиков-водителей машин из состава подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» показали гостям в ходе дня открытых дверей в Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На территории филиала гости ознакомились с современными тренажерами РВСН, на которых проходят профессиональную подготовку военнослужащие различных специальностей — механики-водители автономных пусковых установок, специалисты связи, а также расчеты боевой противодиверсионной машины БПДМ "Тайфун-М"», — рассказали в Министерстве.

На войсковом стрельбище филиала гостям предложили пройти тренировку на лазерных тренажерах для учебных стрельб. Для посетителей работала выставка техники РВСН. Также гостям показали элементы практических занятий курсантов по управлению дронами.

В ведомстве подчеркнули, что ключевым моментом дня открытых дверей стала демонстрация возможностей учебно-полевого центра филиала с выводом учебной пусковой установки ракетного комплекса.

В марте стало известно, что полки ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения освоят новые районы боевого патрулирования в ходе учений в Иркутской области. В состав ракетного дивизиона мобильного комплекса входит три пусковые установки ПГРК на восьмиосном шасси.