"Не поставить Украину на колени". За что Зеленский готов прекратить огонь?

Corriere della Sera: Киев прекратит огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС

Киев готов к прекращению огня вдоль линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС. Об этом пишет газета Corriere della Sera. Издание отмечает, что части ВСУ оказались в ловушке в Курской области, что грозит обвалом фронта в Донбассе. Почему в Киеве заговорили о прекращении огня и что могло повлиять на позицию Зеленского - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По данным итальянского издания, значительные по боевому и численному составу части и соединения ВСУ попали в ловушку на территории Курской области. Их не смогут быстро перегруппировать на угрожаемые направления в Донбасс, где они должны были стабилизировать линию боевого соприкосновения. Там ВС РФ продолжают наступать, тем самым создавая условия для реального обвала фронта.

Как еще 14 августа писала «Газета.Ru», общий результат операции ВСУ в Курской области окажется отрицательным. События в регионе в целом не повлияют на ведение вооруженной борьбы. Итогом станут только большие потери украинской армии в личном составе, вооружении и военной технике.

Сегодня к этим выводам, похоже, начало приходить и военно-политическое руководство в Киеве, и представители зарубежного экспертного сообщества. Есть основания полагать, что события в Курской области для ВСУ разворачиваются таким образом, что осуществить организованный отход и вывести с российской территории без значительных потерь тяжелое вооружение украинскому командованию будет весьма затруднительно.

На что готов Зеленский

Для ВСУ неблагоприятно складывается обстановка на всей линии боевого соприкосновения, и особенно на Покровском и Торецком направлениях. С учетом этого ~президент Украины Владимир Зеленский, по данным Corriere della Sera, «был бы готов к прекращению огня по нынешней линии - без признания новой официальной границы - в обмен на некоторые обязательства Запада».

Издание отмечает, что прежде всего речь идет о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Кроме того, Зеленский хотел бы получить от западных союзников заверения в отношении быстрого вступления в Европейский cоюз. При этом газета отмечает, что получить желаемое президенту Украины «будет непросто».

Возможно, весьма сильно на уточнение своих позиций в плане мирных переговоров Владимира Зеленского сподвигли события вокруг несостоявшейся встречи «большой четверки» в Германии (президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера), поначалу неразбериха, а потом и отмена очередного 25-го «Рамштайна», перенос (а фактически и отказ) от проведения очередного «саммита мира» (ввиду его полной бесперспективности).

Ну, а скорее всего, даже до самых упертых представителей военно-политического руководства в Киеве начинает доходить, что мобилизационные ресурсы страны далеко не безграничны, что воевать длительное время при таком уровне потерь среди личного состава Украина не сможет, и даже вполне возможен парагвайский вариант (в итоге войны в Парагвае погибло 70% всего населения) и ситуация, при которой за рычаги и штурвалы западных боевых машин и к орудиям в уже вполне обозримые сроки будет просто некого посадить и поставить.

Иными словами, продолжение войны на истощение может поставить вопрос о самом существовании Украины как государства и украинцев как нации. Наконец, после завершения военных действий просто некому будет восстанавливать страну. И подобные угрозы и вызовы в Киеве ощущаются более чем явственно, в том числе и по этим причинам запах мира становится все сильнее.

У России свои условия

Что касается мирного плана Владимира Путина, то его содержание хорошо известно. Напомним, 14 июня 2024 года президент России выдвинул свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод частей и соединений ВСУ с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, Владимир Путин потребовал передачи ряда крупных городов, которые в настоящее время находятся под контролем Украины Запорожья, Херсона, Краматорска, Славянска, Покровска с последующим официальным признанием Украиной новых территориальных реалий - статуса Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как субъектов Российской Федерации.

Помимо этого, президент России потребовал демилитаризации и денацификации Украины и ее нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса, а также обеспечения прав русскоязычного населения Украины и снятия санкций Запада с России.

В заявлении от 14 июня Владимир Путин впервые озвучил конкретные условия, на которых Москва готова остановить Специальную военную операцию. При этом президент России уточнил, что реалии на линии боевого соприкосновения и дальше будут меняться далеко не в пользу Киева, поэтому со временем российские условия окончания войны могут измениться (то есть существенно ужесточиться).

«Активность Зеленского отражает его убеждение, что настал момент искать пути выхода из конфликта, которые не поставят Украину на колени», - пишет газета Corriere della Sera. И в самом деле, дальнейшие успехи российской армии приведут только к существенному пересмотру ранее озвученных пунктов российского мирного плана.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок