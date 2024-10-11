Литовцы отказываются оплачивать борьбу с «российской угрозой».

В Литве разворачивается скандал, связанный с работой фонда, предназначенного для финансирования местных вооруженных сил. Власти надеялись, что подвергнутое русофобской пропаганде население будет активно жертвовать на «оборону от потенциальной российской агрессии». Реальность оказалась совсем другой. Как так произошло?

В Прибалтике государственный агитпроп активно внушает обывателю, что "мы можем стать следующими после Украины". Пропагандисты уверяют, что "потенциальную агрессию можно будет предотвратить только в том случае, если агрессор будет знать, что крепко получит по зубам". Поэтому власти, например, Литвы принимают решения о росте количественного состава армии, закупках все нового оружия и о размещении на территории республики бригады бундесвера. Все это требует больших денег, поэтому государство все глубже залезает в карманы налогоплательщика.

Так, в июне Сейм и президент страны утвердили план создания Государственного фонда обороны, который позволит в ближайшие годы увеличить финансирование военных расходов страны до 3% от ВВП. В 2025-2027 годах в этот фонд планируется собрать сотни миллионов евро. Фонд будет формироваться за счет поборов, которыми обложат банки, а также из отчислений от повышенных налога на прибыль и акцизов на алкоголь, табак и топливо.

Но этого властям показалось мало. Государственная пропаганда активно выступала на тему того, что "национальным патриотам" нужно дать возможность на практике продемонстрировать свой патриотизм. Сделать это и предложили посредством мобильного приложения, через которое любой желающий может отправить свой взнос. Платформа начала работать 1 октября. В это же время в Литве начали распространяться государственные оборонные облигации с доходностью в 2%.

Теперь, когда фонд действует, можно подводить первые итоги его работы. А они оказались скандальными – оказалось, что не только население, но даже и правящие литовские политики отнюдь не спешат жертвовать свои деньги на нужды армии.

По данным властей, в течение этой недели жители Литвы направили в Фонд обороны около 19 тыс. евро. По подсчетам журналистов, из собранных денег можно будет купить целых восемь автоматов для нужд армии. При этом собранных средств не хватит даже на покупку одного нового пулемета, который в нынешних ценах стоит около 20 тыс. евро.

К настоящему моменту лишь несколько депутатов Сейма сделали взносы в Фонд государственной обороны, причем очень скромные – хотя при своих зарплатах (а зарплата парламентария более чем в три раза превосходит среднюю по стране) могли бы пожертвовать и куда больше.

Для оправдания они изобретают разные отговорки. Так, бывший министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что не видит необходимости делать взносы, поскольку, по его словам, он и так уже финансирует военные расходы государства из собственных налогов. Текущий министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что "обязательно сделает" такой взнос в будущем.

Министр экономики Аушрине Армонайте, ранее бурно радовавшаяся от того, что жители Литвы получили возможность финансировать Фонд гособороны, свои собственные средства вкладывать туда тоже отнюдь не спешит. "У меня еще не было возможности", – отговорилась она. Между прочим, если верить ее декларации, Армонайте за прошлый 2023 год заработала 288,9 тыс. евро. То есть пожертвовать пару десятков евро в Фонд гособороны она могла бы без большого убытка для личного бюджета.

Парламентарий Гинтаутас Палуцкас (обладатель крупного состояния) тоже заявил, что рассматривает возможность не чистых пожертвований, а покупки оборонных облигаций. Впрочем, по его словам, он еще пока не выяснил, достаточно ли заработает на этом. "У меня не было возможности посмотреть на доходность облигаций, я не читал и не смотрел… Но я не исключаю, что если доходность будет выше, чем по вкладу в банке, то любой разумный человек, который стремится к финансовой прибыли, сделает это", – туманно сказал депутат Сейма.

Это мнение поддержали и другие литовские политики, которые не хотят давать своему государству средства на оборону даром, но не исключают дать в долг. Теперь они подсчитывают, достаточно ли они заработают с двух процентов годовых.

Лишь очень немногие бесплатно раскошелились на "патриотизм": так, нынешний глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас похвастался тем, что на прошлой неделе вложил в Фонд гособороны 50 евро. Более того, Касчюнас пообещал делать взносы на такую сумму ежемесячно.

Доцент Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Дейвидас Шлекис, признавая "осторожность и отсутствие энтузиазма со стороны граждан", предлагает пересмотреть систему сбора пожертвований. На данный момент предлагается просто перечислить какую-либо сумму на обезличенный счет. Однако, по мнению Шлексиса, если средства будут собираться не на армию в целом, а на конкретные приобретения (пушку или ракету), то дело, возможно, пойдет бодрее.

Аналогичного мнения придерживается и министр обороны Лауринас Касчюнас. "Людям, похоже, нужна четкая связь между их инвестициями, их поддержкой и тем военным потенциалом ПВО, дронов и антидронов, боевых машин пехоты, который будет создан", – рассуждает министр.

Однако некоторые парламентарии честно сказали, что считают "нелогичным" сам принцип сбора с жителей пожертвований на армию. Такой точки зрения, в частности, придерживается депутат Саулюс Сквернялис, бывший премьер-министр. Сквернялис полагает, что потребности такого рода должно всецело обеспечивать государство. "Просить помощи у населения в этой сфере совершенно неадекватно", – подчеркнул экс-премьер.

В словах Сквернялиса можно отыскать логику. Официально признанное количество литовцев, живущих за чертой бедности, в прошлом году увеличилось на 2,7% и достигло 6,5% населения страны – это около 187 тыс. человек (всего в Литве проживает около 2,8 млн). При этом вплотную к черте бедности подошли более 580 тыс. литовцев. То есть примерно треть населения страны или уже за чертой бедности – в нищете, или балансирует на грани этой пропасти. И этим людям внушают, что для Литвы сейчас нет более важной задачи, чем скупка разнообразного оружия, увеличение собственных вооруженных сил и приглашение в Литву иностранных армий.

Кто в этом осмелится громко усомниться – кандидат в "агенты Москвы". Поэтому люди, конечно, помалкивают, но отнюдь не торопятся вносить свои кровные на покупку оружия.

Впрочем, результат был предсказуем. Еще минувшим летом среди населения страны был проведен опрос: готовы ли литовцы жертвовать "на оборону"? В ходе этого опроса, проведенного компанией Vilmorus, подобное намерение выразили 19,2% населения. Напротив, 60,5% дали понять, что добровольно давать деньги на армию не станут, а еще 20,3% респондентов уклонились от какого-либо определенного ответа по этому вопросу.

Тогда министр обороны Касчюнас сказал, что данные опроса производят на него положительное впечатление. "Пятьсот тысяч литовцев готовы сделать добровольное пожертвование на оборону. Это значительный потенциальный вклад", – сказал министр.

Теперь же оказывается, что результаты опроса оказались чересчур оптимистическими – ибо если бы все пятьсот тысяч литовцев, пообещавших раскошелиться, выполнили свое обещание, то собранная сумма всяко оказалась бы побольше собранных на практике неполных 19 тыс. евро. По сути – это красноречивое свидетельство того, что литовцы реально думают о милитаристских потугах правительства и о криках о "российской угрозе". На самом деле в эту "угрозу" верят очень немногие, включая высокопоставленных политиков, лучше других понимающих, чем пропаганда отличается от реальности.

Станислав Лещенко