Times: в Лондоне обсуждают планы отправить на Украину инструкторов

По данным газеты, речь идет о небольшой группе британских военных, которым будет поручено проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев перед их отправкой на линию фронта

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Группа британских военных инструкторов может быть направлена на запад Украины для обучения солдат ВСУ. Как сообщает газета The Times, такие планы сейчас обсуждаются британским военным командованием и политическим руководством страны.

По данным издания, речь идет о небольшой группе британских военных, которым будет поручено проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев перед их отправкой на линию фронта. Ссылаясь на два знакомых с ситуацией источника в королевстве и на Украине, The Times пишет, что такой подход поможет сократить материальные и иные издержки, связанные с обучением украинских военных на территории Соединенного Королевства.

"Там мы могли бы делать это быстрее, и это делалось бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных районах, где риск был бы минимален", - заявил изданию источник. Как добавил его украинский коллега, отправка британских инструкторов на Украину якобы стала бы "сильным сдерживающим фактором" для Москвы и примером для других стран НАТО.

В конце сентября глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что пока Великобритания и другие страны НАТО не планируют переходить к обучению украинских военных на территории Украины. По его словам, союзники Киева считают, что "это не самый эффективный способ подготовки", а "многое можно сделать" в соседних с Украиной странах. Он также заявил, что в настоящий момент главным препятствием для подготовки украинских солдат западными инструкторами является дефицит личного состава в рядах ВСУ.

Как ранее сообщало британское правительство, с начала 2022 года в ходе британской операции Interflex по обучению новобранцев ВСУ свыше 45 тыс. украинцев получили "необходимые для защиты страны навыки".

Публикация The Times совпала по времени с визитом в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, представившего британскому премьеру Киру Стармеру свой "план победы" в конфликте с Россией.