Войти
ТАСС

Times: в Лондоне обсуждают планы отправить на Украину инструкторов

362
0
0
Британские военные
Британские военные.
Источник изображения: © Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)

По данным газеты, речь идет о небольшой группе британских военных, которым будет поручено проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев перед их отправкой на линию фронта

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Группа британских военных инструкторов может быть направлена на запад Украины для обучения солдат ВСУ. Как сообщает газета The Times, такие планы сейчас обсуждаются британским военным командованием и политическим руководством страны.

По данным издания, речь идет о небольшой группе британских военных, которым будет поручено проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев перед их отправкой на линию фронта. Ссылаясь на два знакомых с ситуацией источника в королевстве и на Украине, The Times пишет, что такой подход поможет сократить материальные и иные издержки, связанные с обучением украинских военных на территории Соединенного Королевства.

"Там мы могли бы делать это быстрее, и это делалось бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных районах, где риск был бы минимален", - заявил изданию источник. Как добавил его украинский коллега, отправка британских инструкторов на Украину якобы стала бы "сильным сдерживающим фактором" для Москвы и примером для других стран НАТО.

В конце сентября глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что пока Великобритания и другие страны НАТО не планируют переходить к обучению украинских военных на территории Украины. По его словам, союзники Киева считают, что "это не самый эффективный способ подготовки", а "многое можно сделать" в соседних с Украиной странах. Он также заявил, что в настоящий момент главным препятствием для подготовки украинских солдат западными инструкторами является дефицит личного состава в рядах ВСУ.

Как ранее сообщало британское правительство, с начала 2022 года в ходе британской операции Interflex по обучению новобранцев ВСУ свыше 45 тыс. украинцев получили "необходимые для защиты страны навыки".

Публикация The Times совпала по времени с визитом в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, представившего британскому премьеру Киру Стармеру свой "план победы" в конфликте с Россией. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 15:47
  • 5139
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке
  • 11.10 14:10
  • 0
ПВО: прошлое и настоящее
  • 11.10 09:50
  • 2
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 11.10 06:10
  • 14
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.10 04:46
  • 0
В связи с темой "СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С"
  • 11.10 01:23
  • 1
Тайный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине (The National Interest, США)
  • 10.10 21:24
  • 3
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности