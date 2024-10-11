Немецкие эксперты считают, что помощь Киеву в 2025 году может сократиться вдвое

Специалисты обращают внимание на то, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп может заблокировать выделение новых пакетов помощи Украине

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Эксперты базирующегося в германском Киле Института мировой экономики (IfW) полагают, что объем помощи Киеву в 2025 году может сократиться примерно вдвое. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте учреждения.

В нем специалисты обращают внимание на то, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп может заблокировать выделение новых пакетов помощи Украине. "Кроме того, Германия недавно заявила о сокращении вдвое отчислений Украине в бюджете на следующий год, другие страны могут последовать ее примеру. Поддержка со стороны Европы тогда, по всей видимости, будет заменена на ассигнования со стороны НАТО или кредиты за счет доходов с замороженных российских активов", - говорится в докладе.

По оценке IfW, если принимать в расчет оказываемую до сих пор Киеву поддержку, то в следующем году она должна составить чуть более €100 млрд, из них почти €59 млрд на военные цели. "Без новых пакетов США объем военной помощи снизится до примерно €34 млрд, а финансовой - до €46 млрд. Если при этом свою помощь по примеру Германии сократят вдвое и другие европейские страны, то военная помощь составит всего €29 млрд, а финансовая - почти €27 млрд. В таком случае объем помощи Украине сократится вдвое, примерно до €55 млрд", - подчеркивают эксперты института. В докладе отмечается, что Украину ждет неопределенность в плане поддержки со стороны западных союзников.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.