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ТАСС

Вучич скорректировал антироссийские пункты хорватской декларации по Украине

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: © Ukrainian Presidency/ Handout / Anadolu via Reuters Connect

Речь идет о призыве согласовать свои меры с мерами ЕС, заявил президент Сербии

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отказался ставить подпись под итоговой декларацией саммита государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине. По инициативе сербского лидера документ, изначально включавший острые антироссийские пункты, был отредактирован и представлен без упоминания обязательного введения антироссийских санкций, сообщил он журналистам по итогам мероприятия.

"Должен вас разочаровать: этот пункт изменен. И теперь там не говорится о том, что страны обязаны [ввести санкции против РФ]. Речь идет о призыве согласовать свои меры с мерами ЕС. Нам удалось это изменить. Мы изменили четыре пункта, которые, по моему мнению, важны. Это был один из них. Сербия уважает свою политику и продолжит вести политику независимой и суверенной страны", - заявил Вучич.

"Не все здесь одинаково думают по всем вопросам. Важно, что мы обсудили уважение принципа территориальной целостности Украины. Я указал на необходимость соблюдения Устава ООН и на важность придерживаться этого принципа, а не так, чтобы его соблюдали, когда это кому-то выгодно, а когда нет - сразу отходили от него. Ситуация с Сербией - лучший пример этого", - отметил сербский лидер.

Президент Сербии отдельно указал на то, что многие участники прошедшего саммита используют Устав ООН лишь в своих интересах. "При этом мы не будем вводить санкции против Российской Федерации, так как это политика, которой придерживается Республика Сербия. Мы настаивали на том, что можно говорить о любой помощи, но не хотели, чтобы явно упоминалась "военная помощь". Так же и по вопросу "оккупации Крыма". Мы сосредоточились на [терминологии] территориальной целостности Украины. Это было учтено и принято", - заключил Вучич.

9 октября в хорватском Дубровнике состоялся саммит государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине. В мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский. 

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