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«Калашников» подготовится к производству «Кудесника»

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

«Калашников»: «ЛОМО» начало подготовку к производству тепловизоров

Предприятие «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») начало подготовку к серийному производству тепловизионных монокуляров. Опытную линейку изделий представили на прошедшем форуме «Армия-2024», сообщили в концерне.

«Например, прибор "Кудесник" — ручной тепловизор для обзора местности, обладает высокими характеристиками: позволяет обнаружить или распознать ростовую фигуру человека на расстоянии 1,7 километра. Длительность его автономной работы достигает четырех часов», — говорится в сообщении.

Также предприятие разработало монокуляр «Пигмей», который позволяет менять объективы. Это дает возможность расширить поле зрения или увеличить дальность обнаружения. Изделие «Мангуст», которое отличается компактностью, предназначено для крепления на шлем или штатив. Монокуляр с выносным блоком питания обеспечивает видимость на расстоянии до 500 метров.

Все тепловизоры получили пыле- и влагозащищенный корпус с защитой лица оператора от засветки. Изделия могут работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.

В июле стало известно, что Центр развития и внедрения инновационных решений («Ривир») и компания HiderX испытывают краску для маскировки военной техники в инфракрасном диапазоне. Покрытие обеспечивает экранирование за счет поддержания температуры окружающей среды.

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