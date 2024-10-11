Войти
ТАСС

Генсек НАТО посоветовал не беспокоиться, что Трамп прекратит поставки оружия Киеву

357
0
0
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Марк Рютте призвал журналистов "не зацикливаться на конкретных видах оружия, поскольку одно конкретное оружие не позволит одержать победу в конфликте"

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте посоветовал не беспокоиться, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах прекратит поставки американской военной помощи Киеву. Об этом он заявил журналистам в ходе визита в Лондон.

"Прекратите переживать о Трампе. Я совершенно не беспокоюсь, - сказал Рютте в ответ на соответствующий вопрос. - Я убежден, что в США все понимают, что сами США окажутся в меньшей безопасности, если [президент России Владимир] Путин победит на Украине".

Рютте в то же время призвал журналистов "не зацикливаться на конкретных видах оружия, поскольку одно конкретное оружие не позволит одержать победу в конфликте".

Ранее президент США Джо Байден принял решение выделить все предназначенные Украине средства до завершения срока своих полномочий на посту президента США, сумма военной помощи составит почти $8 млрд.

С начала президентского срока Байдена в 2021 году США выделили Украине более $56,9 млрд военной помощи, в том числе около $56,3 млрд с начала специальной военной операции.

10 сентября Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов, вице-президентом Камалой Харрис раскритиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине и заявил, что его необходимо как можно быстрее закончить. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 15:47
  • 5139
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке
  • 11.10 14:10
  • 0
ПВО: прошлое и настоящее
  • 11.10 09:50
  • 2
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 11.10 06:10
  • 14
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.10 04:46
  • 0
В связи с темой "СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С"
  • 11.10 01:23
  • 1
Тайный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине (The National Interest, США)
  • 10.10 21:24
  • 3
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности