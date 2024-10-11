Генсек НАТО посоветовал не беспокоиться, что Трамп прекратит поставки оружия Киеву

Марк Рютте призвал журналистов "не зацикливаться на конкретных видах оружия, поскольку одно конкретное оружие не позволит одержать победу в конфликте"

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте посоветовал не беспокоиться, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах прекратит поставки американской военной помощи Киеву. Об этом он заявил журналистам в ходе визита в Лондон.

"Прекратите переживать о Трампе. Я совершенно не беспокоюсь, - сказал Рютте в ответ на соответствующий вопрос. - Я убежден, что в США все понимают, что сами США окажутся в меньшей безопасности, если [президент России Владимир] Путин победит на Украине".

Рютте в то же время призвал журналистов "не зацикливаться на конкретных видах оружия, поскольку одно конкретное оружие не позволит одержать победу в конфликте".

Ранее президент США Джо Байден принял решение выделить все предназначенные Украине средства до завершения срока своих полномочий на посту президента США, сумма военной помощи составит почти $8 млрд.

С начала президентского срока Байдена в 2021 году США выделили Украине более $56,9 млрд военной помощи, в том числе около $56,3 млрд с начала специальной военной операции.

10 сентября Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов, вице-президентом Камалой Харрис раскритиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине и заявил, что его необходимо как можно быстрее закончить.