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ТАСС

В Чехии пообещали выполнить цель по поставке Украине 500 тыс. снарядов

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155-мм артиллерийские снаряды
155-мм артиллерийские снаряды.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

Закупки боеприпасов для Киева могут быть продолжены и в дальнейшем, считает премьер-министр Чехии Петр Фиала

ПРАГА, 10 октября. /ТАСС/. Цель по поставке Украине в 2024 году 500 тыс. артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы будет выполнена. Закупки боеприпасов для этой страны могут быть продолжены и в дальнейшем. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Инициатива по поставке снарядов [на Украину] развивается, действительно, прекрасно, очень хорошо. Поставки на Украину [направляются] регулярно. Мы достигнем цели, которую поставили перед собой, - 500 тыс. снарядов", - сказал глава правительства.

При этом, по его словам, Украина в общей сложности получит значительно больше снарядов, которые будут поставлены ей "благодаря некоторой другой деятельности". Общественность об этом будет информирована тогда, "когда это будет возможно". Европа, как напомнил он, реализует много проектов поддержки Киева.

Фиала выразил мнение, что инициатива закупки в третьих странах артиллерийских боеприпасов для Украины может продолжиться, так как потребность в них сохраняется. По утверждению премьера, страны Европы "должны искать все пути для помощи" Киеву, который участвует в конфликте якобы и ради их "безопасности".

К настоящему моменту в чешской инициативе участвуют 18 стран. В апреле Фиала сообщал, что в ее рамках удалось найти 500 тыс. снарядов для Украины. 

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Украина
Чехия
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