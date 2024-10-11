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ТАСС

На орбиту отправятся два спутника "Ионосфера-М" и 28 аппаратов "Спутникс"

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Изображение: ООО "СПУТНИКС"
Изображение: ООО "СПУТНИКС".

Запуск намечен на осень

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. 28 космических аппаратов производства компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) отправятся на орбиту в качестве полезной нагрузки вместе с аппаратами "Ионосфера-М" №1 и №2. Запуск намечен на осень, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

Ранее Роскосмос сообщал, что запуск аппаратов "Ионосфера-М" с попутной полезной нагрузкой планируется осуществить до конца осени.

"Созданные частной российской компанией "Спутникс" космические аппараты запланированы к выводу на орбиту в рамках запуска ракеты "Союз-2.1б". Она должна стартовать в ноябре с космодрома Восточный в Амурской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на орбиту отправятся спутники, которые дополнят группировку Sitronics Group, а также студенческие кубсаты, запускаемые в рамках программы Space-Pi для отработки различных технологий.

В частности, планируется запуск 24 аппаратов группировки SITRO-AIS, оснащенных аппаратурой для приема и передачи сигналов системы автоматичекой идентификации (АИС) морских судов - она обеспечивает мониторинг судоходства, в том числе по Севморпути. "После запуска группировка будет составлять 52 космических аппарата", - добавили в Sitronics Group.

Как рассказал гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко, этот запуск станет для аппаратов компании третьим за этот год. "В прошлом году мы произвели более 100 спутников, которые поэтапно выводятся на орбиту. Предстоящий запуск позволит значительно расширить действующую частную российскую группировку Sitronics Group и реализовывать различные научно-образовательные проекты", - сказал он. 

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