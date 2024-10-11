Эксперт: США и НАТО превратили Украину в полигон для испытания химоружия

ООН "закрывает на это глаза", отметил иранский политолог и профессор Рухолла Модаббер

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Украина под контролем США и НАТО стала центром производства и применения химического оружия, а ООН "закрывает на это глаза". Так в беседе с ТАСС иранский политолог и профессор Рухолла Модаббер прокомментировал передачу российской стороной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) расследования о фактах применения ВСУ этого запрещенного вида вооружений.

"США и НАТО сделали из Украины полигон для производства и применения химического, биологического и бактериологического оружия. За три года проведения специальной военной операции Министерство обороны России неоднократно сообщало об обнаружении лабораторий, где киевский режим под контролем США и НАТО создавал химическое и бактериологическое оружие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "с 2014 года Украина стала центром разработки опасных видов химического и биологического оружия в лабораториях, где украинцы по американским лицензиям якобы занимались сельскохозяйственными удобрениями, а на самом деле там проводились опыты по созданию особо опасных патогенов". "В условиях продвижения российской армии на поле боя киевский режим прибегал к использованию химического оружия как против мирных жителей, так и против военных РФ", - добавил эксперт. Он напомнил, что "в Донбассе, в Белгородской и Курской областях неоднократно находили следы отравляющих веществ и боеприпасов с химоружием, использованных ВСУ".

"Несмотря на многочисленные доклады со стороны Министерства обороны РФ, которые доказывают причастность Соединенных Штатов, НАТО и киевского режима к этим военным преступлениям, ООН закрывает на них глаза. На это есть одна причина - Вашингтон, Лондон и Париж используют всемирную организацию для прикрытия своей преступной политики", - указал Модаббер. В этом контексте политолог выразил мнение, что "ООН замалчивает преступления Израиля и [его премьер-министра Биньямина] Нетаньяху в секторе Газа и Ливане, что служит еще одним доказательством превращения всемирной организации в игрушку в руках США".

Иранский эксперт также отметил, что ВСУ под руководством президента Украины Владимира Зеленского "используют химическое оружие и кассетные боеприпасы и пытают военнопленных". "ООН молчит по этому поводу, это лицемерно", - считает он.

По мнению Модаббера, Зеленский за три года специальной военной операции превзошел по количеству преступлений своего вождя Адольфа Гитлера. "Зеленский гордится, что он стал приспешником Гитлера, но он пошел дальше своего учителя. По мере того, как мы приближаемся к 80-й годовщине победы Красной армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, все больше убеждаемся, что Зеленский стал примером возродителя фашизма в современной мировой политике", - заключил политолог.

О применении Киевом химического оружия

9 октября посол РФ в Нидерландах и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что Россия тщательно фиксирует случаи применения Украиной боевых отравляющих веществ и недавно передала ОЗХО результаты своего расследования.

7 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев при содействии западных стран планирует совершить серию провокаций против России в зоне спецоперации с применением токсичных химикатов.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинская армия использовала в августе 2024 года в Судже Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов. По его словам, эти боеприпасы с металлохлоридной смесью в количестве 3,8 тыс. штук были поставлены в сентябре 2023 года в составе пакета западной военной помощи.