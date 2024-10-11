НАТО 14 октября начнет авиационные учения по отработке применения ядерного оружия

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НАТО готовится к ежегодным авиационным учениям Steadfast Noon, которые начнутся 14 октября и будут направлены на отработку применения тактического ядерного оружия, сообщил прибывший на встречу с британским премьер-министром Киром Стармером генсек альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции.

В свою очередь, согласно данным, опубликованным пресс-службой Североатлантического альянса, учения пройдут на территории Бельгии и Нидерландов, а также в воздушном пространстве над Северным морем. В них примут участие около 60 самолетов из 13 стран НАТО, включая истребители F-16 и F-35, а также американские стратегические бомбардировщики B-52. В альянсе подчеркивают, что, несмотря на имитацию ядерных ударов, боевые вылеты не будут выполняться с реальным ядерным оружием на борту.

Стоит отметить, что Steadfast Noon являются частью программы совместных ядерных миссий НАТО. Эта программа предусматривает возможность использования тактического ядерного арсенала США самолетами тех стран альянса, которые не обладают собственными ядерными вооружениями. В числе таких государств – Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. По неофициальной информации, на авиабазах этих стран размещены американские авиабомбы.

В то же время многие военные эксперты отмечают, что концепция учений Steadfast Noon носит исключительно наступательный характер и не направлена на сдерживание в рамках ответных действий.

Напомним, что российские власти ранее объявили об обновлении своей ядерной доктрины. Согласно комментарию от официальных лиц, данная процедура проводится для того, чтобы у наших геополитических противников не было иллюзий относительно готовности российской армии применить любые средства для обеспечения безопасности страны и ее граждан.