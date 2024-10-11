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Известия.ru

Минобороны показало кадры уничтожения САУ «Цезарь» ВСУ в Харьковской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Харьковской области уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Цезарь» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 10 октября публикует кадры поражения украинской техники.


Уточняется, что огневая позиция французской 155-мм САУ «Цезарь» была обнаружена в районе лесополосы. После подтверждения координат военнослужащие группировки «Север» оперативно ликвидировали технику с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Накануне Минобороны опубликовало кадры поражения российской армией дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Патриот» ВСУ. Поражение было нанесено расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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