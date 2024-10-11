«Автомат Калашникова западного образца»: в испанской прессе оценили АМ-17

Источник изображения: topwar.ru

На днях «ВО» сообщило о намерении концерна «Калашников» развернуть серийный выпуск нового изделия АМ-17 в 2025 году. В западной прессе уже успели оценить новинку российской оборонки.

Малогабаритный АМ-17 калибра 5,45х39 мм, уже прошедший «обкатку» в зоне СВО, призван заменить АКС-74У, который был принят на вооружение в 1974 году. Первоначально новое изделие предназначалось для оснащения экипажей боевых машин и самолетов, которым требуется компактное оружие небольшой длины, составляющей у АМ-17 490 мм со сложенным прикладом.

Данный автомат был доработан во время войны на Украине, пройдя обширные боевые испытания

- говорится в издании Infodefensa.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, новая конструкция является серьезным сдвигом в концепции стрелкового оружия, которой со времен СССР следовали российские разработчики.

Это автомат западного образца. Новая модель уже не похожа на типичные автоматы Калашникова, такие как АКС-74У

- говорится в испанской прессе.

При этом на данный момент неясно, для удовлетворения нужд каких именно подразделений предназначена новинка. Возможно, что АМ-17 будут снаряжаться экипажи боевых машин и истребителей, как задумывалось изначально, либо его будут получать сотрудники правоохранительных органов, в том числе участвующие в боевых операциях на украинском фронте.