Минобороны будет следить за безопасностью на объектах с ядерным оружием

Ведомство также будет проводить федеральный надзор

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по организации и надзору в сфере промышленной безопасности на объектах с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками военного назначения.

"[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] организует и осуществляет федеральный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения", - говорится в опубликованном указе президента.