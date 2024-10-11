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ЦАМТО

ВВС Перу получили первый самолет "Кинг Эйр 360C"

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Beechcraft 360C King Air
Beechcraft 360C King Air.
Источник изображения: Textron Aviation

ЦАМТО, 10 октября. На предприятии Textron Aviation Inc в Уичито (шт.Канзас) состоялась официальная церемония передачи ВВС Перу первого самолета "Кинг Эйр 360C", выполненного в конфигурации для выполнения задач медицинской эвакуации (MEDEVAC).

В мероприятии, состоявшемся 8 октября, приняли участие президент и главный исполнительный директор Textron Aviation Рональд Дрейпер, а также командующий ВВС Перу генерал Карлос Чавес Катериано.

Самолет с регистрационным номером FAP-345 (MSN FM-119), окрашенный в серую малозаметную палитру, прибудет в Перу через несколько недель и войдет в состав 8-й авиагруппы ВВС.

"Кинг Эйр 360C" был заказан командованием ВВС Перу в декабре 2022 через Агентство по закупкам Вооруженных сил Перу (ACFFAA).

Стоимость контракта составила около 13,3 млн. долл. Второй "Кинг Эйр 360", заказанный в сентябре 2023 года за 14 млн. долл., должен быть поставлен ВВС Перу в первой половине 2025 года.

Длина самолета "Кинг Эйр 360C" составляет 14,22 м, размах крыла – 17,65 м, максимальная взлетная масса – 7484 кг, экипаж – 2 человека. Он оснащен двумя двигателями PT6A-60A мощностью 1050 л.с. компании Pratt & Whitney Canada, четырехлопастными винтами Hartzell.

Самолет "Кинг Эйр 360ER" рассчитан на перевозку до 11 пассажиров. Крейсерская скорость – 561 км/ч, высота полета – до 10668 м, максимальная дальность полета – 4986 км.

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Страны
Перу
Компании
Pratt&Whitney
Textron
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