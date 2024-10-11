Патрушев провел первое заседание совета по стратегическому развитию ВМФ в Москве

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Первое заседание Совета по стратегическому развитию ВМФ РФ прошло в Москве, его провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Подробно рассмотрены стратегические требования к Военно-морскому флоту, задачи и приоритеты в области его строительства и развития, меры, направленные на повышение эффективности реализации государственной политики в области военно-морской деятельности", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева.

Отдельное внимание уделено мероприятиям, способствующим решению стратегических задач, "поддержанию военно-морского потенциала на уровне, гарантирующем сдерживание агрессии" против России с океанских и морских направлений, отмечается в релизе.

"Члены совета обсудили военно-политическую ситуацию на Черном и Балтийском морях, тенденции развития современной геополитической обстановки в мире, задачи по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана", - добавили в аппарате.