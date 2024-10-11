В Шотландии началась постройка третьего фрегата "Тип-31"

На верфи компания Babcock в Росайте (Шотландия) состоялась церемония резки первой стали для производства фрегата "Формидейбл" (Formidable), предназначенного для Королевского военно-морского флота Великобритании. Как уточняет Naval News, это третий корабль класса "Тип-31".

Издание добавляет, что строительство третьего корабля серии началось через 20 месяцев после церемонии резки стали для производства второго фрегата этого типа, "Эктив" (Active). По мнению журналистов Naval News, данное обстоятельство свидетельствует о прогрессе, достигнутом в рамках программы "Тип-31".

Резка стали для производства фрегата класса "Тип-31", Великобритания Babcock

Между тем в цехе верфи в Росайте завершается сборка корпуса первого фрегата "Тип-31" – "Венчурер" (Venturer). Его заложили в апреле 2022 года. Тогда предполагалось, что его спустят на воду уже в 2023 году.

Напомним, что в ноябре 2019 года консорциум "Команда-31", возглавляемый компанией Babcock, выиграл тендер на поставку британскому флоту пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Одним из главных условий конкурса стала стоимость кораблей – цена поставки каждого из них не должна превысить 250 млн фунтов стерлингов.

"Эти фрегаты сыграют важную роль в защите Великобритании и поддержке операций с участием иностранных союзников и партнеров, – отметил гендиректор Babcock Дэвид Локвуд. – Наша программа демонстрирует возможности британского судостроения и оказывает положительное влияние на экономику Шотландии".

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Тип-31" компания Babcock создала около 1250 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов и 150 дополнительных мест для стажеров. Кроме того, еще 1250 человек задействованы в цепочке поставок по всей Великобритании.

Фрегаты "Тип-31" с водоизмещением 5600 тонн должны компенсировать недостаток численности британского флота, возникший из-за существенной задержки строительства более крупных и дорогих фрегатов "Тип-26" с водоизмещением 8000 тонн. Головной корабль этого класса "Глазго" хотели ввести в строй еще в 2020 году, но только к началу декабря 2022 года спустили на воду. Завершение всей серии из восьми кораблей теперь сдвинули на начало 2030-х годов.

За основу класса "Тип-31" взяли корабли типа "Эрроухед-140", на базе которых, например, построены фрегаты "Ивер Хюитфельдт", состоящие на вооружении ВМС Дании. Длина фрегатов "Тип-31" составит около 140 метров. Они должны развивать скорость до 26 узлов, дальность плавания оценивается в 9000 миль, автономность – 28 дней.

Фрегаты "Тип-31" планируют вооружить новейшими зенитными ракетными комплексами "Си Цептор", 57-мм орудием и 40-мм арткомплексами "Бофорс". Предусмотрено базирование на борту вертолета типа "Мерлин" или "Уайлдкэт".

Все пять фрегатов "Тип-31" намереваются ввести в строй к 2028 году.