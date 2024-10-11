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ТАСС

Приложение "Радар.НФ" приняло 47 сигналов, которые помогли сбить украинские БПЛА

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Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ".
Источник изображения: ren.tv

Курская область входит в топ-10 регионов по скачиванию приложения - с 17 036 активными пользователями

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Приложение "Радар. НФ" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники (БПЛА) или диверсионные группы, разработанное Народным фронтом, приняло 47 сигналов в ночь с 9 на 10 октября, что помогло в ликвидации массовой атаки вражеских беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 - над Краснодарским краем.

"Ночью с 9 на 10 октября сигналы граждан, поступившие через мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА и диверсионные группы, помогли в ликвидации массовой атаки вражеских беспилотников. Через приложение "Радар. НФ" поступило 47 сигналов, которые помогли компетентным органам сбить вражеские БПЛА. Сигналы поступали из Курской, Ростовской, Брянской областей, Луганской Народной Республики, Краснодарского края", - говорится в релизе.

Отмечается, что Курская область входит в топ-10 регионов по скачиванию приложения - с 17 036 активными пользователями. Среди лидеров - Москва и Московская область, Белгородская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. 

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