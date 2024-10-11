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ТАСС

Стивен Сигал уверен, что РФ одержит победу над Украиной

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Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ ТАСС

Специальный представитель МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей отметил, что у России самые лучшие солдаты, оружие и военачальники

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия победит в конфликте с Украиной, поскольку она права. Уверенность в этом выразил специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал в своем документальном фильме "Во имя справедливости". Фрагмент был опубликован в четверг в Telegram-канале "Вестей".

"Я считаю себя русским. Мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне. Вот почему мы победим", - сказал он.

Сигал также подчеркнул, что у России самые лучшие солдаты, оружие и военачальники, но самая главная сила - "в том, что мы правы". 

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Страны
Россия
США
Украина
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