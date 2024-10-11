ВС России поразили две пусковые установки Patriot

ВС России поразили две пусковые установки ЗРК Patriot

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили две пусковые установки ЗРК Patriot в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", — уточнили в ведомстве.

Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.

Кроме того, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны спецоперации.

В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.