У нереалистичной миссии NASA по доставке марсианского грунта появился возможный спаситель

Ранее семь разных компаний заявили, что смогут забрать с Красной планеты капсулы с образцами, собранными марсоходом Perseverance. Теперь в этом соревновании неожиданно появился новый сильный игрок.

В марсианском кратере Езеро («Озеро») лежат девять капсул с грунтом, а еще полтора десятка сложены внутри работающего в кратере с 2021 года планетохода Perseverance. Он собирал и продолжает собирать все эти образцы с помощью своей буровой установки. В общей сложности марсоходу предстоит заполнить 38 капсул. Какие полетят на Землю, станет ясно, когда придет время их забирать: это решат в зависимости от состояния Perseverance к тому моменту.

Это будут первые доставленные на нашу планету образцы грунта с другой планеты. Более того, ученые подозревают, что в них могут быть следы внеземной жизни.

В целом необходимо взять образцы и перегрузить в маленькую ракету, которая должна будет стартовать с Марса в космос, а там их уже будет ждать небольшой грузовой корабль: контейнер с капсулами переместится в него и отправится на Землю.

С тех пор как несколько лет назад NASA поставило перед собой эту титаническую задачу, стало ясно, что она рискует оказаться невыполнимой. Во-первых, необходимых космических аппаратов не построили, и, по недавним прогнозам, на их создание может уйти около 20 лет. При таком раскладе миссия становится бессмысленной: в ближайшие 20 лет уже ожидают первые полеты людей на Марс. Во-вторых, стоимость проекта оказалась вдвое с лишним больше, чем рассчитывали: 11 миллиардов долларов против изначально заложенных пяти.

Поэтому в апреле 2024 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обратилось за помощью к американским космическим компаниям: попросило их продумать и представить свои предложения по более быстрой и менее затратной доставке марсианского грунта. В июне среди всех, кто откликнулся, выбрали для соревнования семь компаний, в том числе SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne. Им решили профинансировать разработку полноценной концепции миссии, которую они должны будут представить через 90 дней.

Теперь, спустя три месяца после отбора конкурсантов, среди них внезапно появился еще один: компания Rocket Lab, которая запускает спутники на своей легкой ракете Electron и разрабатывает среднетяжелый носитель Neutron. По расчетам, он сможет поднимать на низкую околоземную орбиту от восьми до 15 тонн полезного груза. Компания предлагает использовать эту ракету и для межпланетных полетов. Утверждается, что на Марс с ее помощью можно доставить полторы тонны груза.

Как рассказали в Rocket Lab, изначально NASA не сочло нужным включить компанию в список возможных исполнителей миссии, но теперь агентство изменило свое мнение. Rocket Lab заявляет, что может создать небольшую ракету для поднятия на околомарсианскую орбиту 30 капсул общим весом два килограмма. Для отправки к Марсу посадочного аппарата с этой ракетой и — отдельно — орбитального корабля предлагают запустить две ракеты Neutron с интервалом в две недели.

Компания уверяет, что ей по силам организовать все это лишь за два миллиарда долларов, причем не далее как к 2028 году. В случае успеха образцы прибудут на Землю в сентябре 2033-го, а возможно, даже на два года раньше.

Отметим, что по детальности изложения своих идей по доставке марсианского грунта с Rocket Lab может сравниться только компания — разработчик ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne. Она, в частности, предлагает создать настолько легкий посадочный модуль, что его можно будет спустить на поверхность с помощью уже существующей системы Sky Crane. В ней задействованы тросы — так успешно спускали на Марс роверы Curiosity и Perseverance.