Компания SpaceX готовится запустить в новый тестовый полет самую большую в мире ракету

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Очередной тестовый запуск ракеты Super Heavy с непилотируемым кораблем Starship, создаваемых для полетов на Луну, планируется провести в воскресенье, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это будет уже пятый испытательный полет. Запуск планируется в воскресенье в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве) со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

Четвертый запуск самой большой в мире ракеты был осуществлен 6 июня. После одного витка вокруг Земли корабль Starship приводнился в районе Индийского океана.