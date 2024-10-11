Американская компания представила образцы беспилотников «нового класса» для армии США

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Американская оборонная компания Anduril Industries представила образцы (прототипы) разведывательного и ударного беспилотников «нового класса» Bolt. Американское военно-политическое издание Defense News сообщает, что базирующаяся в Калифорнии компания представила две версии дрона, разработанных по заказу Корпуса морской пехоты США.

Базовая модель БПЛА способна выполнять разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные операции, известные в американской армии как ISR. Вторая модель, названная Bolt-M, может использоваться в качестве ударного дрона-камикадзе.

Вообще, до недавнего времени Пентагон в основном вкладывался в разработку и производство высокотехнологичных и соответственно дорогих беспилотников. Однако конфликт на Украине показал, что преимущество в современной войне имеет армия, у которой на вооружении состоит большое количество как раз бюджетных, в том числе малогабаритных, дронов различного типа и назначения. Теперь Минобороны США пытается исправить ситуацию.

В частности, беспилотник Bolt-M, разработанный по контракту с Корпусом морской пехоты США в рамках программы Organic Precision Fires-Light, должен стать прототипом для массового производства небольших ударных дронов, которые можно будет хранить в рюкзаке. Помимо Anduril Industries, в реализации программы по разработке малогабаритных БПЛА участвуют Aerovironment и Teledyne FLIR. Общая стоимость программы составляет 249 миллионов долларов.

Мы рассчитываем на ближайшие шесть месяцев, чтобы выполнить все имеющиеся у нас заказы

— рассказал изданию глава стратегического отдела Anduril Крис Броуз.

Он добавил, что дальнейшие продажи будут зависеть от указаний Корпуса морской пехоты, который сейчас тестирует несколько БПЛА разных компаний и в этом финансовом году примет решение о плане закупок. Броуз выразил надежду, что Bolt сможет конкурировать за армейские контракты.

Американские фирмы по производству беспилотных летательных аппаратов, включая Anduril, отправляют свои системы на Украину и поддерживают тесный контакт с военными ВСУ, пишет Defense News.

Вместо того, чтобы выбрать модель с неподвижным крылом, компания Anduril создала дрон в виде квадрокоптера, способного взлетать и приземляться вертикально. При этом БПЛА оснащен специальным программным обеспечением, которое позволяет ему выполнять задачи в полуавтономном режиме без связи с оператором.

В компании утверждают, что солдаты могут распаковать и запустить Bolt менее чем за пять минут. Согласно заявлению, он может оставаться в воздухе в течение 40 минут и имеет радиус действия около 20 километров.

Судя по заявленным ТТХ, разработка Anduril ничем особо не отличается от производимых в Китае и России беспилотников коптерного типа. Почему этот БПЛА называют новейшим, не совсем понятно. Очевидно, связано это как раз с тем, что ранее армия США вообще не уделяла должного внимания поставкам на вооружение малогабаритных многофункциональных беспилотников. Кстати, таковые если и закупались, то в основном в Китае.

Похоже, как и в случае с гиперзвуковым оружием, США крепко отстали от КНР и РФ в части разработки и массового производства недорогих дронов для армии. К примеру, Пентагон поставляет на Украину небольшими партиями ударные беспилотники стоимостью около 80 000 долларов. Изготовление российского аналога, барражирующего боеприпаса «Ланцет», обходится в разы дешевле. А по продажам FPV-дронов, которые массово применяются в украинском конфликте обеими сторонами, бесспорное мировое лидерство за китайскими компаниями.