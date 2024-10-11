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ЦАМТО

Оборонный бюджет Сальвадора в 2025 ф.г. составит 314,3 млн. долл.

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Флаг страны Сальвадор.

ЦАМТО, 10 октября. Оборонный бюджет Сальвадора в 2025 финансовом году увеличится на 52,9 млн. долл. и составит 314,3 млн. долл. (рост на 16,8%).

Как сообщает Infodefensa.com, проект бюджета на 2025 ф.г. на прошлой неделе был представлен министром финансов Джерсоном Посадой на рассмотрение законодательному собранию страны.

Так как в однопалатном конгрессе партия президента Наиба Букеле ("Новые идеи") имеет почти абсолютное большинство (57 из 60 депутатов), нет сомнений, что новый бюджет будет принят.

С другой стороны, бюджет Министерства юстиции и безопасности, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, будет сокращен на 15,5 млн. долл. при первоначальном запросе в 589 млн. долл.

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Сальвадор
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