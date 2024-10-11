Politico: "политический паралич" ФРГ не позволяет ЕС согласовать новую помощь Киеву

По данным издания, страны ЕС не могут согласовать свой бюджет "без участия самой богатой страны сообщества" Германии, которая "политически парализована в преддверии выборов в сентябре 2025 года"

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Германия находится в состоянии "политического паралича" в преддверии назначенных на сентябрь 2025 года выборов в Бундестаг (парламент ФРГ), что тормозит согласование странами ЕС нового бюджета сообщества, в который также войдет финансовая помощь Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов стран объединения.

По информации газеты, страны ЕС не могут согласовать свой бюджет "без участия самой богатой страны сообщества" Германии, которая "политически парализована в преддверии выборов в сентябре 2025 года", особенно в плане принятия решений по увеличению расходных статей общеевропейского бюджета. Увеличение трат ЕС или вступление в совместные долговые обязательства - "чрезвычайно деликатные вопросы" для ФРГ, пишет издание. "Трудно представить, что мы могли бы принять решение по [общим] расходам до голосования [в Германии]", - приводит газета слова неназванного дипломата ЕС. Согласно другому европейскому дипломату, страны сообщества пока все еще "находятся в режиме ожидания".

Один из собеседников Politico подчеркнул, что в Брюсселе наблюдается "явная нехватка [понимания] срочности (вопросов согласования бюджета - прим. ТАСС), поскольку большую часть года европейские институты находятся в режиме бюрократической перезагрузки".

9 октября венгерское председательство Совета ЕС сообщило, что послы ЕС согласовали механизм выделения кредита Киеву на сумму €35 млрд под доходы от замороженных активов РФ и начали письменную процедуру одобрения этой кредитной линии.