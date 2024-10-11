На испытаниях новых боеприпасов гаубица Caesar 8х8 поразила цели на дистанции более 42 километров

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В целях проверки точности и дальнобойности на испытаниях новых боеприпасов калибра 155 мм в сентябре гаубица Caesar 8х8 поразила цели на дистанции более 42 километров. Испытания проводились европейской группой KNDS, в состав которой входят немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter.

Об этом сообщает западный портал Army Recognition.

Испытания проводились в Польше на полигоне Устка. Их удачное завершение не только доказало способность гаубицы поражать дальние цели, но и успехи KNDS в оптимизации сочетания орудия и боеприпаса.

Эта оборонная структура заинтересована в Польше не только с точки зрения предоставления ею полигонов для проведения испытаний. В KNDS также проявляют интерес к использованию польских производственных мощностей для выпуска боеприпасов для европейских и прочих заказчиков. Группа компаний готова поделиться с поляками своим опытом производства снарядов и их компонентов, поддерживая развитие данной отрасли в Польше.

Сообщается, что выпускаемые европейским производителем боеприпасы доказали свою эффективность в ходе украинского конфликта.

Caesar 8x8 – самоходная 155-миллиметровая гаубица, разработанная французской компанией Nexter Systems. Она является модернизированной версией колесной САУ Caesar, соответствуя современным требованиям к мобильности и огневой мощи. Она устанавливается на шасси Т-815 производства компании Tatra.