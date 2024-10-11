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ЦАМТО

Армения получит 90 ед. 155-мм буксируемых орудий ATAGS индийской Kalyani Group

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155-мм гаубица ATAGS
155-мм гаубица ATAGS индийского производства имеет значительно более высокую дальность, чем самоходка MArG 155.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 10 октября. В Армении принято решение о закупке 84 дополнительных 155-мм усовершенствованных буксируемых орудий ATAGS с длиной ствола 52 калибра (Advanced Towed Artillery Gun System) производства индийской Kalyani Group.

Как сообщил индийский ресурс IDRW (Indian Defense Research Wing), Вооруженные силы Армении недавно завершили испытания поставленных в прошлом году шести 155-мм/52 систем ATAGS, по результатам которых было принято решение закупить еще 84 установки.

Источник IDRW сообщил, что орудия прошли все эксплуатационные испытания, проведенные в различных местах по всей Армении. Отмечается, что по просьбе армянской стороны техническая документация на данные шесть орудий была оформлена на армянском языке. Кроме того, был внесен ряд других изменений, чтобы адаптировать системы к конкретным требованиям ВС Армении.

Напомним, что о продаже ВС Армении 155-мм/52 буксируемых гаубиц ATAGS индийские СМИ сообщили в ноябре 2022 года. Информация о поставке первых шести орудий по начальному контракту была опубликована в сентябре 2023 года. Отмечалось, что гаубицы были поставлены в начале августа 2023 года в рамках соглашения (по всей видимости, рамочного контракта) общей стоимостью 155,5 млн. долл., предусматривающего продажу 90 орудий. Передача всех артиллерийских систем должна быть выполнена в течение трех лет.

Разработка 155-мм буксируемой гаубицы ATAGS была выполнена Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) совместно с частными компаниями Tata Power SED и Kalyani Strategic Systems. В проекте также приняли участие государственное управление оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board), Bharat Forge Limited, Mahindra Defence Naval System.

Орудие выполнено по двухстанинной схеме. Колесный ход двухосный. Особенностями артиллерийской системы, масса которой составляет 12 т, является максимальная скорострельность 5 выстр./мин., оснащение современной системой управления огнем, наличие системы автоматической подачи боеприпасов. Диапазон углов наведения по азимуту – от -20 до +25 град., по углу места – от -3 до +70 град. Максимальная дальность стрельбы – 48 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Индия
Компании
DRDO
KSSL
Tata Motors
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