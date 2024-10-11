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ТАСС

"Калашников" готовится запустить новые тепловизоры в серию

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Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

По данным концерна, ручной прибор "Кудесник" позволяет обнаружить фигуру человека на расстоянии 1,7 км

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Петербургское предприятие "Ломо", переданное в управление концерна "Калашников" в 2024 году, готовится к серийному производству тепловизоров-монокуляров. Об этом сообщили в концерне.

"АО "Ломо" (концерн "Калашников") начало подготовку к серийному производству тепловизионных монокуляров", - говорится в сообщении. Отмечается, что опытная линейка данных изделий была представлена на выставке "Армия-2024".

Как уточнили в концерне, ручной прибор "Кудесник" позволяет обнаружить фигуру человека на расстоянии 1,7 км. "Изделие "Пигмей", являясь развитием "Кудесника", обладает возможностью замены объективов, что позволяет расширить поле зрения или увеличить дальность обнаружения объектов", - добавили там. Тепловизионный монокуляр "Мангуст" предназначен на крепления на шлем или штатив и способен обеспечивать хорошую видимость на расстоянии до 500 м.

В "Калашникове" отметили, что конструкторы "Ломо" в настоящий момент работают над внедрением дополнительных функций и доведении тепловизоров до серийного производства.

АО "Ломо" разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные части для различных систем Военно-морского флота, Военно-космических сил и Сухопутных войск. Одним из примеров такой продукции являются прицелы ночного видения "Маугли-2" и "Маугли-2М" для переносных зенитных ракетных комплексов, позволяющие обнаруживать цель, сопровождать ее и вести стрельбу в ночных и дневных условиях. Среди гражданской продукции предприятия - микроскопы, эндоскопы, лазерные системы, кино- и фотообъективы. 

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