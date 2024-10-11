Иранские парламентарии написали письмо в Высший совет нацбезопасности с призывом создать ядерную бомбу

Источник изображения: topwar.ru

Разговоры о том, что Иран как никогда близок к созданию собственного ядерного оружия, идут не первый год. При этом в Тегеране официально отрицают наличие таких программ, утверждая, что работы на атомных объектах ведутся исключительно в мирных целях.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке 23 сентября заявил, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а, наоборот, готов полностью вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). К слову, обвинения эти чаще всего выдвигает Израиль, который сам не подписал СВПД и скрывает количество ядерных боеголовок, в том числе не допуская на свои атомные объекты инспекторов МАГАТЭ.

Иран неоднократно подчеркивал, что в стране действует фетва (запрет, основанный на исламском праве) духовного лидера Али Хаменеи о том, что производство ядерного оружия противоречит исламу. Иранские политики приводят ее в качестве аргумента исключительно мирного характера национальной ядерной программы.

Однако обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Израиль грозится масштабным ударом по Ирану в ответ на ракетную атаку от 1 октября. При этом ЦАХАЛ рассматривает в качестве целей атаки в том числе объекты, связанные с иранской ядерной программой. Против этого возражают даже в Белом доме. МАГАТЭ известно о 17 объектах иранской ядерной программы. Все они рассредоточены по стране, хорошо защищены и прикрыты силами ПВО. Очевидно, что это неполный список.

Источник изображения: topwar.ru

И вот сразу сорок членов иранского парламента написали письмо в Высший совет национальной безопасности республики, призывая рассмотреть вопрос об изменении «ядерной политики» Ирана в отношении разработки ядерного оружия и создать ядерную бомбу. Исламский консультативный совет (Меджлис) — однопалатный парламент Исламской Республики Иран состоит из 290 депутатов.

Реакция иранских властей на это обращение парламентариев, а последнее слово будет за аятоллой Хаменеи, пока неизвестна. На возобновлении программы по созданию ядерного оружия настаивает командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это элитное военное подразделение ВС Ирана, пользующееся большим авторитетом в стране.

По «ядерной сделке» 2015 года Иран должен был получить отмену санкций ООН и западных стран в ответ на сокращение своей ядерной программы, но в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из соглашения. Переговоры на эту тему были возобновлены в апреле 2021 года, но ни к чему не привели.

В феврале 2024 года в Госдепартаменте США заявили, что администрация Байдена настроена на политико-дипломатическое решение этого вопроса. Однако совсем скоро в Америке состоятся президентские выборы, после которых в Овальный кабинет вновь может вернуться Дональд Трамп, который известен своей решительностью и бескомпромиссностью.

Эксперты еще в прошлом году утверждали, что иранским специалистам удалось обогатить уран до 84 процентов. Для создания ядерного оружия необходимо еще шесть процентов обогащения. Теперь очень многое будет зависеть от действий Израиля, премьер-министр которого Биньямин Нетаньяху, похоже, намерен раскручивать спираль войны на Ближнем Востоке.