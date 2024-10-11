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ЦАМТО

Белоруссия и Россия договорились о развитии стратегического партнерства в сфере ВПК

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Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

ЦАМТО, 10 октября. Белоруссия и Россия договорились о развитии стратегического партнерства в военно-промышленной сфере, сообщила 9 октября пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

В Ижевске 8-9 октября прошло заседание белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством главы Госкомвоенпрома РБ Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрия Шугаева. Участие в заседании приняли представители министерств, ведомств и предприятий Белоруссии и России.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Госкомвоенпрома РБ, участники заседания посетили ряд оборонных предприятий России. В том числе, участники встречи посетили производственную площадку ZALA, где ознакомились с новейшими образцами беспилотных комплексов, барражирующих боеприпасов серии "Ланцет" и другими разработками.

"В ходе рабочего совещания стороны отметили необходимость укрепления и создания новых условий для дальнейшего развития стратегического партнерства в области обеспечения стабильности и безопасности", – отметили в Госкомвоенпроме РБ.

Делегация Госкомвоенпрома РБ также посетила Ижевский электромеханический завод "Купол", который специализируется на производстве систем ПВО малой дальности. "Делегации были продемонстрированы производственные мощности предприятия, а затем, в ходе совещания, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-промышленной сфере", – говорится в сообщении.

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Белоруссия
Россия
Компании
Беспилотные системы
Персоны
Шугаев Дмитрий
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