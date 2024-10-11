Разработан многофункциональный двухметровый БПЛА самолетного типа

Беспилотник создали в Новосибирской области

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Многофункциональный двухметровый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с крейсерской скоростью 80 км/ч разработали в Сибири. Дальность полета превышает 200 км, сообщили ТАСС в Народном фронте.

"БПЛА самолетного типа с размахом крыльев 220 см - это многофункциональное устройство, которое в условиях СВО применяется как дрон-разведчик, ложная цель для ПВО противника, камикадзе и ретранслятор для других дронов. В зависимости от комплектации может лететь на расстояние более 200 км, высота полета - около двух километров. Крейсерская скорость беспилотника - более 80 км/ч. Если он используется как камикадзе, то во время пикирования на цель способен достигать скорости 160 км/ч. В ближайшее время БПЛА будет передан военным на итоговые испытания в боевых условиях", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что беспилотник был разработан в Новосибирской области, совместно с представителями "Кулибин-клуба" Народного фронта были проведены полигонные испытания БПЛА, необходимого бойцам в зоне спецоперации.