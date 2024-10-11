В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"

В Сумской области комплекс "Иноходец" уничтожил украинскую самоходку "Цезарь"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА выявили огневую позицию французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе. После подтверждения точных координат местонахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.

В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара САУ Caesar вместе с боекомплектом была уничтожена, отметили в ведомстве.

Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.