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РИА Новости

В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"

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Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle

В Сумской области комплекс "Иноходец" уничтожил украинскую самоходку "Цезарь"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА выявили огневую позицию французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе. После подтверждения точных координат местонахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.

В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара САУ Caesar вместе с боекомплектом была уничтожена, отметили в ведомстве.

Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

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