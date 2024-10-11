Народный фронт: разработанный в РФ дрон-камикадзе "Трибунал" применяют на СВО

На передовую отправили около 500 изделий, сообщили в объединении

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Дрон-камикадзе "Трибунал", разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Планируется ежемесячно поставлять в войска 500 штук, сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Отзывы с фронта положительные, дроны имеют хорошую устойчивость в рамках полета. Мы отправили на передовую около 500 изделий, с сентября планируем поставлять по 500 дронов в месяц. "Кулибин-клуб" Народного фронта помогает нам взаимодействовать с другими изобретателями, мы нашли очень много партнеров - по связи, по навигации, чтобы обмениваться наработками и техническими решениями", - заявил представитель компании-разработчика дронов Николай Жирнов.

В Народном фронте уточнили, что "Трибунал" получил название по предложению военных, дальность полета дрона-камикадзе - более 10 километров, масса груза - 3 килограмма.