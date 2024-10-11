Роскосмос войдет в состав участников "Газпром СПКА" через ОРКК

Реализация дорожной карты позволит осуществлять на сборочном производстве космических аппаратов совместные проекты с Роскосмосом для широкого спектра заказчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Роскосмос подписал дорожную карту вхождения в состав участников сборочного производства космических аппаратов (СПКА), организуемого компанией "Газпром СПКА", через Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Об этом говорится в сообщении "Газпром космические системы".

"Подписана дорожная карта вхождения госкорпорации "Роскосмос" через "ОРКК" в состав участников "Газпром СПКА", - сказано в сообщении.

Документ подписали 9 октября на Петербургском международном газовом форуме заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый заместитель генерального директора Роскосмоса Андрей Ельчанинов.

Реализация дорожной карты позволит осуществлять на сборочном производстве космических аппаратов ("Газпром СПКА") совместные проекты с Роскосмосом для широкого спектра заказчиков.

"В частности, для федерального проекта "Сфера" будут созданы перспективные космические аппараты группы "Газпром": два спутника для системы связи и вещания "Ямал" и девять космических аппаратов для системы дистанционного зондирования Земли "СМОТР", - говорится в сообщении.

Шесть спутников радиолокационного наблюдения "СМОТР-Р" и три спутника оптико-электронного наблюдения с газоанализатором "СМОТР-В" обеспечат оказание услуг мониторинга объектов инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, в том числе для развития экономики Арктической зоны России, отмечает компания "Газпром космические системы".