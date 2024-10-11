Израиль тянет регион к катастрофе, заявил глава МИД Ирана наследному принцу Саудовской Аравии

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На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что продолжающаяся «смертоносная агрессия» Израиля против стран региона приведет к еще более тяжелым последствиям.

Израильский режим втягивает весь регион в катастрофу

— заявил главный дипломат Ирана в среду, находясь в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд.

Арагчи имел в виду продолжающуюся уже больше года войну в секторе Газа, унесшую жизни 42 000 палестинцев, а также эскалацию ситуации вокруг Ливана, в результате чего погибли тысячи людей.

По словам министра, он провел «очень важные» переговоры с бин Салманом относительно «жизненно важных вопросов, представляющих общий интерес».

Вместе Исламская Республика и Саудовская Аравия могут обеспечить региону безопасность и стабильность

— сказал глава МИД Ирана, добавив, что для этого требуется более высокий уровень политической воли.

В ходе своего турне по странам региона Арагчи, помимо Саудовской Аравии, побывал в Ливане, Сирии и Катаре.

Напомним, что Арагчи занял пост министра иностранных дел Ирана после гибели в мае в авиакатастрофе его предшественника Хосейна Амира Абдоллахияна вместе с президентом страны.