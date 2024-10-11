В КВЦ "Патриот" прошла XXVIII Межведомственная научно-практическая конференция

ЦАМТО, 10 октября. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" прошла XXVIII Межведомственная научно-практическая конференция.

Среди участников мероприятия были представители Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, командования Космических войск, 15-й армии ВКС особого назначения, командование и личный состав Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова и представители других организаций.

Председателем конференции выступил начальник Главного испытательного космического центра Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова, кандидат военных наук Антон Оголев.

Организации выдвигали спикеров с докладами, содержащими научно-технические и стратегические идеи и предложения, анализы работ тех или иных аспектов технического устройства и разного рода методические системы.

Начальник управления военного института научно-исследовательского ВКА имени А.Ф.Можайского, доктор военных наук, профессор Александр Чарушников выступил с докладом на тему: "Развитие комплексов хранения и передачи единиц времени и частоты для применения в наземном сегменте КК системы ГЛОНАСС".

Начальник кафедры космических радиотехнических систем академии, доктор технических наук, доцент Игорь Козинов предложил тему: "Ситуационное управление средствами наземных комплексов орбитальными группировками многоспутниковых космических систем с использованием моделей их функционирования".

Адъюнкт Антон Тиунов выступил с темой: "Модель обслуживания абонентов низкоорбитальной многоспутниковой системой связи для планирования сеансов управления космическими аппаратами".

Как отметили в Минобороны, "космические инженеры серьезно презентуют свои знания на благо науки и военной деятельности. Они четко осознают необходимость технического прогресса в нашей стране, поскольку сами стремятся к личностному и интеллектуальному росту. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского взращивает умы, готовые совершать научные прорывы и вкладывать душу в обеспечение безопасности Отечества".