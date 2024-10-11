Войти
ЦАМТО

Damen заложила киль корабля поддержки MPSS для ВМС Португалии

334
0
0
Источник изображения: Фото: damen.com

ЦАМТО, 10 октября. На предприятии Damen Shipyards Galati в Румынии состоялась церемония резки стали и закладки киля многоцелевого корабля поддержки MPSS (Multi-Purpose Support Ship) для ВМС Португалии.

Как сообщила компания Damen Shipyards Group, в мероприятии принял участие министр национальной обороны Португалии Нуно Мело.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2023 года Damen Shipyards Group по результатам европейского тендера подписала с командованием ВМС Португалии контракт на проектирование, строительство и оснащение современного многоцелевого судна.

Программа в основном финансируется Фондом восстановления и устойчивости Европейского Союза (RRF). Из данного фонда на финансирование строительства корабля выделяется 94,5 млн. евро, в дополнение к 37,5 млн. евро государственных инвестиций.

Ожидается, что корабль будет принят на вооружение ВМС Португалии во второй половине 2026 года. Инновационное судно получит наименование "Дом Жоао II" (Dom Joao II).

ВМС Португалии стали первым заказчиком судна, основными задачами которого станут обеспечение безопасности на море, снабжение кораблей флота, проведение океанографических исследований, применение для ведения разведки и нанесения ударов необитаемыми аппаратами различных типов, включая авиационные, надводные и подводные.

Помимо основных функций, MPSS может применяться для выполнения других задач, включая поддержку водолазных работ, высадку десанта, оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, проведение поисково-спасательных операций, поддержку спасательных операций на подводных лодках и т.д.

Для проведения океанографических исследований и мониторинга обстановки судно будет оборудовано лабораториями и жилыми помещениями для научного персонала, ангаром для БЛА. Спуск и подъем необитаемых подводных и надводных аппаратов будет осуществляться с кормовой аппарели. Летная палуба размером 94х11 м позволит эксплуатировать вертолеты и БЛА весом до 22 т. Грузовая палуба площадью 650 кв.м обеспечит возможность перевозки 12-ти 20-футовых контейнеров, что позволит, при необходимости, разместить на борту различные модульные системы, включая больничные учреждения контейнерного типа, гипербарические камеры и т.д.

Длина судна проекта MPSS 7000 составит 107 м, ширина – 20 м, экипаж – 48 человек. На борту будут оборудованы дополнительные помещения для постоянного размещения до 100 специалистов и временного – до 42 человек. Расчетная скорость составляет 18 узлов, дальность хода – 10 тыс. морских миль. Благодаря модульному подходу судно можно использовать круглый год, а его автономность составит не менее 45 суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Румыния
Компании
Damen Shipyards
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 15:47
  • 5139
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке
  • 11.10 14:10
  • 0
ПВО: прошлое и настоящее
  • 11.10 09:50
  • 2
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 11.10 06:10
  • 14
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.10 04:46
  • 0
В связи с темой "СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С"
  • 11.10 01:23
  • 1
Тайный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине (The National Interest, США)
  • 10.10 21:24
  • 3
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности