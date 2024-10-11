Damen заложила киль корабля поддержки MPSS для ВМС Португалии

ЦАМТО, 10 октября. На предприятии Damen Shipyards Galati в Румынии состоялась церемония резки стали и закладки киля многоцелевого корабля поддержки MPSS (Multi-Purpose Support Ship) для ВМС Португалии.

Как сообщила компания Damen Shipyards Group, в мероприятии принял участие министр национальной обороны Португалии Нуно Мело.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2023 года Damen Shipyards Group по результатам европейского тендера подписала с командованием ВМС Португалии контракт на проектирование, строительство и оснащение современного многоцелевого судна.

Программа в основном финансируется Фондом восстановления и устойчивости Европейского Союза (RRF). Из данного фонда на финансирование строительства корабля выделяется 94,5 млн. евро, в дополнение к 37,5 млн. евро государственных инвестиций.

Ожидается, что корабль будет принят на вооружение ВМС Португалии во второй половине 2026 года. Инновационное судно получит наименование "Дом Жоао II" (Dom Joao II).

ВМС Португалии стали первым заказчиком судна, основными задачами которого станут обеспечение безопасности на море, снабжение кораблей флота, проведение океанографических исследований, применение для ведения разведки и нанесения ударов необитаемыми аппаратами различных типов, включая авиационные, надводные и подводные.

Помимо основных функций, MPSS может применяться для выполнения других задач, включая поддержку водолазных работ, высадку десанта, оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, проведение поисково-спасательных операций, поддержку спасательных операций на подводных лодках и т.д.

Для проведения океанографических исследований и мониторинга обстановки судно будет оборудовано лабораториями и жилыми помещениями для научного персонала, ангаром для БЛА. Спуск и подъем необитаемых подводных и надводных аппаратов будет осуществляться с кормовой аппарели. Летная палуба размером 94х11 м позволит эксплуатировать вертолеты и БЛА весом до 22 т. Грузовая палуба площадью 650 кв.м обеспечит возможность перевозки 12-ти 20-футовых контейнеров, что позволит, при необходимости, разместить на борту различные модульные системы, включая больничные учреждения контейнерного типа, гипербарические камеры и т.д.

Длина судна проекта MPSS 7000 составит 107 м, ширина – 20 м, экипаж – 48 человек. На борту будут оборудованы дополнительные помещения для постоянного размещения до 100 специалистов и временного – до 42 человек. Расчетная скорость составляет 18 узлов, дальность хода – 10 тыс. морских миль. Благодаря модульному подходу судно можно использовать круглый год, а его автономность составит не менее 45 суток.