СМИ: Киев готов к прекращению огня вдоль линии фронта без признания новых границ

По данным газеты Corriere della Sera, большие украинские силы "попали в ловушку" на территории России и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы значительно превосходят украинские

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Киев готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта на Украине без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС. Об этом пишет газета Corriere della Sera, отмечая, что в ходе европейского турне, включающее Париж, Рим и Берлин, украинский лидер Владимир Зеленский хочет заручиться гарантиями быстрого приема в ЕС.

"Активность Зеленского отражает его убеждение, что настал момент искать пути выхода из конфликта, которые не поставят Украину на колени", - пишет издание, напоминая, что в сентябре Украина утратила наибольшие территории с начала конфликта. При этом, как отмечает газета, большие украинские силы "попали в ловушку" на территории России (под Курском) и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы значительно превосходят украинские.

"Зеленский должен убедить европейцев в своем политическом плане. Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", - пишет издание. Гарантии безопасности со стороны США - по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, добавляет газета.

В ходе пребывания в Риме украинский лидер также побывает у Папы Римского Франциска.