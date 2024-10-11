Политический ураган. Будет ли иметь срыв "Рамштайна" разрушительные последствия (Газета по-украински, Украина)

"Газета по-украински": срыв "Рамштайна" связан с отсутствием единства союзников

Перенос заседания "Рамштайн" обеспокоило Киев, пишет "Газета по-украински". Истинной причиной срыва эксперты называют не приближающийся ураган в США, а отсутствие единства во взглядах союзников на то, кто, как и чем должен поддерживать Украину.

Запланированное на 12 октября заседание группы партнеров "Рамштайн" переносится на неопределенный срок. Ранее вечером 8 октября президент и госсекретарь США отменили свои визиты в Германию, где 10 октября должна была состояться встреча с премьером Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии.

Демарш вызвал настоящую медийную бурю, хотя официально Белый дом сослался на ураган "Милтон", мол, это стихия помешала.

Как неудачу Зеленского расценил это обозреватель The Washington post, ведь украинские войска теряют позиции на востоке страны. Ближе к выборам Джо Байден должен был подать сигнал, что занимается внутренней политикой, сообщил директор немецкого внешнеполитического аналитического центра SWP Штефан Майр. По его мнению, отсрочка никоим образом не унижает важность Украины.

Высокая категория опасности

Действительно, урагану присвоена самая высокая, 5 категория опасности. Некоторые наблюдатели предполагают, что после "Милтона" будет введена новая категория опасности — шестая.

Национальное агентство США по отслеживанию ураганов предполагает, что "Милтон" может быть более разрушительным чем тот, который случился в 1921 году. Губернатор штата Флорида демократ Рон Десантис объявил эвакуацию нескольких миллионов людей из городов и поселений на побережье Мексиканского залива.

Флорида недавно пережила ураган "Хелен". Дональд Трамп изрядно подверг критике Джо Байдена и свою конкурентку Камалу Гаррис за то, что они якобы не должным образом занимались ликвидацией его последствий. Из-за "Хелен", по предварительным данным, погибли около 225 человек.

"Если бы в моей стране бушевал такой ураган, я бы тоже отложил визит", — поддержал Байдена канцлер Германии Олаф Шольц.

Обеспокоены и понимаем

В Украине, которая должна стать ключевой темой и встречи "четверки", и "Рамштайна", демарш восприняли по-разному.

Мы больше не в фокусе внимания номер один, и американцы ясно показывают нам свои приоритеты, считает блогер Богдан Буткевич. По его мнению, надеяться на американскую помощь становится сложнее, а Белый дом, независимо от победителя президентской гонки, будет активно подталкивать нас минимум к прекращению огня.

Аналитик Юрий Богданов считает, что если "Рамштайн" будет перенесен на два дня или хоть на две недели – глобально не изменится ничего. А вот если демократы из-за "недостаточного внимания к проблемам Соединенных Штатов "на фоне крупнейшего за 100 лет урагана проиграют выборы — опции быстрых исторических решений могут немного измениться не к лучшему для нас.

Пакет не клеится

Возможно, еще не готов полный пакет следующих шагов по Украине и по "дальнобойке", и по членству в НАТО, ожидается реакция России, предполагает политтехнолог Олег Постернак. Поэтому выгодно отложить заседание "Рамштайна". "Если Россия не сигнализирует о своей способности к мирному урегулированию, то США оставляют за собой право сделать то, что обещали Украине" (разрешение на удары вглубь РФ и членство Украины в НАТО, сигналы Кремля).

Правда, Вашингтон уже послал сигнал, который разозлил Кремль — США не выдали виз нескольким дипломатам из России на Генассамблею ООН.

Недовольство партнерами?

Возможно, в геополитическом смысле несколько дней туда-сюда действительно не важны, но для Украины каждый час — это жизнь и территории.

Глава ОП Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: "Разрешение на удары западным оружием вглубь России позволило бы значительно быстрее выбить составы армии РФ, которые мы и так выбиваем собственными силами. Это спасло бы больше жизней и гораздо быстрее прекратило бы террор, лишив россиян запасов БК".

Между тем, в боеприпасах, которые находятся на этих складах и летят по Украине, есть западные компоненты, добавил он.

Страшнее урагана

Другой, менее очевидной причиной демарша Байдена и Блинкена может быть развитие ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и Хезболла продолжают обмены ударами, но группировка начала посылать сигналы о готовности к переговорам по прекращению огня.

В то же время премьер Израиля якобы держит в секрете от Белого дома план возмездия Ирану, что раздражает Байдена. Министр обороны Израиля Йоав Галлант без объяснения причин упразднил визит в США к американскому коллеге Ллойду Остину, что стало тревожным сигналом на фоне напряжения между Байденом и Нетаньяху. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи должен был на днях посетить Саудовскую Аравию.

Джо Байден планирует в телефонном режиме поговорить с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, который накануне заявил о "ликвидации всех преемников Насраллы" и, очевидно, имеет воинственные намерения. Возможно, Белый дом не мог обойти обращение 39 иранских депутатов в Совбез страны с инициативой разрешить создание ядерного оружия "из-за угрозы атаки Израиля".

Отсутствие важного

По идее, причин несколько, рассказал Gazeta.ua кандидат политических наук Алексей Буряченко, перевесили внутриполитические факторы.

"Конечно, перенос визита не нравится не только нам… Но если есть причины, не позволяющие качественно провести "Рамштайн" и удовлетворить потребности Украины, о которых мы говорим несколько месяцев, лучше перенести заседание", — подчеркнул он.

Истинной причиной демарша может быть отсутствие единства в дальнейших действиях.

Кто в лес, кто за дровами

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждает, что некоторые союзники Украины все больше склоняются к территориальным уступкам России в обмен на надежные гарантии безопасности от США.

Именно эта гибкость должна быть обсуждена в Германии, однако, насколько стало известно агентству, не хватало единства членства в НАТО.

Другим фактором срыва могло стать молчание Кремля, не подающего никаких сигналов заинтересованности, хотя должен, учитывая саммит БРИКС.

Не мог ли демарш из США также быть связан с саммитом БРИКС? Такую возможность Алексей Буряченко исключает, но обращает внимание на проактивную позицию Китая, которая влияет не только на платформу "Друзья мира", но и на БРИКС.

"И это для нас скорее положительно, поскольку чем Западу необходимо симметрично отвечать и показывать публичное единство и решительность. Это их стимулирует к действиям", — пояснил эксперт Gazeta.ua

Недаром западные чиновники запланировали поездки в Поднебесную. Так, на следующей неделе Китай посетит министр иностранных дел Великобритании, к концу месяца — президент Финляндии.

Слишком много эмоций

В сухом итоге можно сделать следующие выводы.