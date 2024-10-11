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РИА Новости

Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО

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Танк Т-72 Б3М
Танк Т-72 Б3М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Танк Т-72БЗМ, одержавший победу в танковом биатлоне, вышел из боя невредимым

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Танк Т-72Б3М "Южной" группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне СВО получил 19 попаданий, однако экипажу удалось нанести поражение противнику и выйти из боя невредимыми, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным "Зубр".

"Танк Т-72БЗМ раньше участвовал в биатлоне и выигрывал его, потом он достался мне. Соответственно, эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику", — сказал собеседник агентства.

По словам танкиста, противник, используя различное вооружение, пытался уничтожить машину. В том числе танк вынес удары из ПТУРа. В результате были повреждены три гусеничных катка, место посадки механика-водителя, снаряд прожег башню и вышел через борт, разбил триплекс (средство наблюдения) — его бойцы восстанавливали на ходу.

"Дальше дрон-камикадзе прожег башню насквозь – они целились в командира, но сработал баллон ППО (средство пожаротушения — ред.). Пожар был потушен, боекомплект, соответственно, не взорвался. Этот баллон спас нас и машину", — добавил военнослужащий.

По словам собеседника агентства, очень много попаданий пришлось по "мангалу" — дополнительному средству защиты машины от дронов.

"Несмотря на многочисленные попадания, несмотря на то, что всеми силами противник хотел машину остановить, эта машина осталась на ходу. Она выполнила задачу – она вернулась из боя, она спасла ребят, она спасла меня", — сказал "Зубр".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
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