Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО

Танк Т-72БЗМ, одержавший победу в танковом биатлоне, вышел из боя невредимым

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Танк Т-72Б3М "Южной" группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне СВО получил 19 попаданий, однако экипажу удалось нанести поражение противнику и выйти из боя невредимыми, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным "Зубр".

"Танк Т-72БЗМ раньше участвовал в биатлоне и выигрывал его, потом он достался мне. Соответственно, эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику", — сказал собеседник агентства.

По словам танкиста, противник, используя различное вооружение, пытался уничтожить машину. В том числе танк вынес удары из ПТУРа. В результате были повреждены три гусеничных катка, место посадки механика-водителя, снаряд прожег башню и вышел через борт, разбил триплекс (средство наблюдения) — его бойцы восстанавливали на ходу.

"Дальше дрон-камикадзе прожег башню насквозь – они целились в командира, но сработал баллон ППО (средство пожаротушения — ред.). Пожар был потушен, боекомплект, соответственно, не взорвался. Этот баллон спас нас и машину", — добавил военнослужащий.

По словам собеседника агентства, очень много попаданий пришлось по "мангалу" — дополнительному средству защиты машины от дронов.

"Несмотря на многочисленные попадания, несмотря на то, что всеми силами противник хотел машину остановить, эта машина осталась на ходу. Она выполнила задачу – она вернулась из боя, она спасла ребят, она спасла меня", — сказал "Зубр".