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ТАСС

На Сахалин прибыл новый пограничный патрульный корабль "Подольск"

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Введённый в строй Пограничной службы ФСБ России построенный на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" девятый пограничный патрульный корабль "Подольск" проекта 22120 (заводской номер 058). Санкт-Петербург, 11.11.2023
Введённый в строй Пограничной службы ФСБ России построенный на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" девятый пограничный патрульный корабль "Подольск" проекта 22120 (заводской номер 058). Санкт-Петербург, 11.11.2023.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Судно торжественно встречали в порту Невельск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Торжественная встреча нового пограничного патрульного корабля (ППК) "Подольск" (шифр "Пурга") состоялась в порту Невельск на юге Сахалина. Он прошел на остров через Северный морской путь и теперь будет направлен на решение задач по обеспечению безопасности в пограничной зоне, сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Экипаж корабля совершил переход по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск - Петропавловск-Камчатский - Невельск, преодолев за месяц более 7 тыс. миль, более 3 тыс. из которых по Северному морскому пути. ППК "Подольск" стал первым кораблем проекта 22120, получившим вооружение в виде скорострельной 30-мм шестиствольной артиллерийской установки АК-306 на баке", - рассказал собеседник агентства.

В торжественной встрече приняли участие представители региональных подразделений силовых структур и общественности.

Скоростной многоцелевой пограничный корабль ледового класса проекта 22120 "Подольск" был заложен в 2022 году на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Является девятым кораблем проекта 22120 в серии.

Технические характеристики: водоизмещение - около 1,3 тыс. тонн, максимальная скорость - не менее 18 узлов, дальность плавания - около 8 тыс. миль, автономность - до 30 суток. Ледовый класс позволяет преодолевать льды толщиной более 1,5 м.

Патрульный корабль предназначен для защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод и территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов. Также он предназначен для охраны морских биологических ресурсов, контроля за судами, осуществляющими рыболовство в отношении трансграничных и далеко мигрирующих видов рыб, борьбы с браконьерством, участия в поиске и спасании людей и борьбы с терроризмом. 

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Россия
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