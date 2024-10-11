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РИА Новости

В России завершили испытания тяжелого морского дрона "Визир"

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Тяжелый морской дрон на базе "Визира", разработанный KMZ
Тяжелый морской дрон на базе "Визира", разработанный KMZ.
Источник изображения: © KMZ

Директор КМЗ: испытания морского дрона на базе катера "Визир" завершены успешно

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир" в России завершены успешно, готовятся мощности для его серийного производства, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, KMZ) Михаил Даниленко.

Холдинг ВПК KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.

"Испытания тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира" завершены успешно. Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки, а также в транспортно-эвакуационном исполнении для доставки боеприпасов и эвакуации раненых", - сказал Даниленко.

Для этого, по его словам, на катерах можно установить либо видеокамеры, либо разместить груз, либо поставить вооружение вместе с гиростабилизирующей площадкой.

"Такая площадка необходима для точной стрельбы при волнении воды либо для точной съемки камерой вне зависимости от ветра или волнения водной среды", - отметил директор.

Он также сообщил, что сейчас готовятся мощности для серийного производства дронов данного типа.

"Промышленные площади для этого есть, необходима только установка дополнительного оборудования и набор персонала", - сказал Даниленко.

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Страны
Россия
Компании
КМЗ
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